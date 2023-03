Terremoto de 6,0 graus abala o sul das Filipinas

Um terremoto de 6,0 graus de magnitude abalou o sul das Filipinas nesta terça-feira, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), e as autoridades locais emitiram alertas contra tremores secundários e possíveis danos.

O terremoto de pouca profundidade aconteceu às 14H00 (3H00 de Brasília) e teve o epicentro nas proximidades do município de Maragusan, na província montanhosa de Davao de Oro, na ilha de Mindanao.

Um funcionário da agência de gestão de desastres de Maragusan afirmou à AFP que as autoridades estavam investigando um possível deslizamento de terra sobre uma rodovia nacional.

"Não recebemos relatos de danos ou vítimas, mas estamos checando com os vilarejos ao redor do município", disse a fonte, que pediu anonimato.

As Filipinas estão localizadas na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de elevada atividade sísmica e vulcânica que vai do Japão até o sudeste da Ásia e o Pacífico.

