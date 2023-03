Secretário-geral da ONU viaja a Kiev para reunião com Zelensky

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, iniciou nesta terça-feira (7) uma viagem até Kiev, onde chegará na quarta-feira para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em sua terceira viagem à Ucrânia desde o início da invasão russa, informou seu porta-voz.

Guterres desembarcou nesta terça-feira na Polônia, de onde prosseguirá a viagem até Kiev, onde se encontrará na quarta-feira com o chefe de Estado ucraniano para abordar a continuidade do acordo sobre as exportações de cereais, informou Stéphane Dujarric em um comunicado.

