PSG vai para o tudo ou nada contra o Bayern na Champions

Liderado por Lionel Messi e Kylian Mbappé e sem Neymar, o Paris Saint-Germain coloca em jogo sua temporada nesta quarta-feira (8) contra o Bayern de Munique na Alemanha, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O time francês precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença na Allianz Arena para se classificar, após a derrota na ida por 1 a 0 em Paris.

Já eliminado da Copa da França, o PSG só teria o consolo de conquistar um 12º título do Campeonato Francês em caso de queda na Champions, grande desejo do clube desde que foi comprado pelo catari Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé brincou com o assunto quando perguntado sobre sua renovação de contrato para além de 2024: "Se eu vinculasse meu futuro à Liga dos Campeões, com todo respeito ao clube, já teria ido para muito longe", disse sorrindo.

O atacante francês sonha em conquistar a primeira Champions para o PSG, algo que lhe daria um lugar entre os maiores da história do clube.

Mbappé chegou perto em 2020, quando o time parisiense perdeu a final justamente contra o Bayern (1 a 0). Lesionado, acabou jogando no sacrifício, o que ficou atravessado em sua garganta.

Mas no ano seguinte, fez dois gols na Allianz Arena na vitória por 3 a 2 sobre os bávaros nas quartas de final, que deu ao PSG a vaga nas semis, onde a equipe foi eliminada pelo Manchester City.

Em caso de novo fracasso, o clube não será poupado das críticas, principalmente o técnico Christophe Galtier, as contratações do conselheiro de futebol Luis Campos, Neymar - novamente fora por lesão -, os erros do goleiro Gianluigi Donnarumma...

Se o PSG não eliminar o Bayern, talvez o fim da era Nasser Al-Khelaifi comece a ser discutido.

O clube também tem outro problema com as acusações de estupro contra o marroquino Achraf Hakimi, que está entre os relacionados para a partida.

O Paris Saint-Germain pode evitar esta crise caso se classifique, depois de ter se recuperado nos últimos jogos. Após três derrotas seguidas, a última no jogo de ida contra o Bayern, o time francês venceu três em sequência com cinco gols e duas assistências de Mbappé e três gols e dois passes decisivos de Messi.

Na ausência de Neymar, que machucou o tornozelo e deve ficar afastado até o final da temporada, o 3-5-2 de Galtier encontrou um certo equilíbrio.

As únicas peças sem uma atribuição defensiva mais rígida são exatamente Messi e Mbappé, enquanto o trio de meias encontrou um encaixe com Vitinha e Marco Verratti como referência.

Por outro lado, a defesa ainda precisa se ajustar ao novo esquema.

"Damos chances demais aos adversários. Evidentemente, não podemos ter esse comportamento na quarta-feira", comentou Galtier.

Principalmente porque os atacantes do Bayern vivem um grande momento. Nos últimos sete jogos, Eric Maxim Choupo-Moting marcou quatro gols e Kingsley Coman cinco, dos ex-jogadores do PSG que sabem o que é balançar as redes contra seu ex-clube.

Mas Galtier insiste no sistema com três zagueiros, que implementou desde sua chegada, antes de mudar um pouco a pedido dos jogadores, entre eles o capitão Marquinhos.

O zagueiro brasileiro passou a ocupar o lado esquerdo e o espanhol Serio Ramos atua como líbero, junto a Danilo Pereira.

Seja qual for o esquema, "o mais importante é que a equipe se recuperou", ressalta Mbappé, "e está pronta para enfrentar o desafio".

