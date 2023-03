Presidente do Barcelona revela desejo de renovar com Xavi Hernández

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou nesta terça-feira seu desejo de renovar o contrato do técnico Xavi Hernández, já que ele "está indo muito bem" à frente da equipe.

"Tem que renovar porque ele jogou, conhece a casa e defende o estilo genuíno do Barça", afirmou Laporta em um debate ao completar dois anos na presidência do clube.

"Ele é um homem que não dá um passo maior que a perna, que não pede loucuras e compreende a situação do clube", acrescentou o dirigente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Xavi, que assumiu a equipe 'blaugrana' em novembro de 2021 no lugar de Ronald Koeman, tem contrato até junho de 2024.

Com ele no comando, o Barcelona foi campeão nesta temporada da Supercopa da Espanha, está nas semifinais da Copa do Rei e é líder do Campeonato Espanhol com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado.

Por outro lado, o time foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e não avançou às oitavas de final no mata-mata da Liga Europa.

"Xavi está fazendo um grande trabalho. Nós fizemos o trabalho de reforçar a equipe e Xavi é um técnico agradecido. Ele nos levou a esta situação, de estar a nove pontos", explicou Laporta.

O dirigente também adiantou que quer que o capitão do time, o volante Sergio Busquets, que tem contrato até junho, siga no clube por mais um ano.

"Ele é fundamental no vestiário, tem uma maneira de jogar que cria o nosso sistema e Xavi quer que continue", afirmou Laoprta.

gr/psr/cb

Tags