Presidente do Barça revela conversa com pai de Messi sobre "homenagem" ao craque argentino

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse nesta terça-feira que conversou com o pai de Lionel Messi sobre uma homenagem ao craque argentino, cuja saída do clube catalão deixou uma "sensação triste".

"Nós nos encontramos (com Jorge Messie). Dei os parabéns pela vitória da Argentina (na Copa do Mundo de 2022) e conversamos sobre uma homenagem a Leo", afirmou Laporta.

O dirigente evitou, no entanto, se referir a uma eventual volta do astro ao Barça.

"Não quero falar de um possível retorno por respeito ao jogador e ao Paris Saint-Germain", disse Laporta em um debate pelos dois anos do início de seu segundo mandato como presidente do clube 'blaugrana'.

Ele lembrou a saída de Messi do Barcelona afirmando que "tinha que tomar essa decisão".

"A instituição está acima de jogadores, treinadores e presidentes, e não tínhamos Fair Play Financeiro", explicou.

"Gostaria que ele continuasse e não soube como fazer. Tive que escolher e escolhi a instituição", concluiu Laporta.

