UCRÂNIA CONFLITO: Rússia considera crucial conquistar Bakhmut para sua ofensiva na Ucrânia

FRANÇA GREVE PROTESTOS: Sindicatos querem "paralisar" a França para frear reforma da Previdência

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia se concentra em capturar Bakhmut para prosseguir com ofensiva na Ucrânia

A Rússia se comprometeu nesta terça-feira (7) a tomar a cidade de Bakhmut, cenário de meses de combates violentos, para continuar avançando em sua ofensiva no leste da Ucrânia.

=== FRANÇA GREVE PROTESTOS ===

PARIS:

Sindicatos tentam paralisar a França para impedir reforma da Previdência

Os protestos contra a reforma da Previdência defendida pelo presidente liberal, Emmanuel Macron, se intensificaram nesta terça-feira (7) na França com o bloqueio de refinarias, viagens de trens canceladas, escolas fechadas e a ameaça de prorrogação das greves até a retirada do projeto de lei impopular.

PARIS:

Trinta anos de disputas sobre o regime previdenciário na França

A França vive nesta terça-feira (7) o sexto dia de greves e manifestações contra o projeto de reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, um tema sensível que incendeia as ruas há 30 anos.

=== ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER ===

CIDADE DO VATICANO:

Com pequenas vitórias, mulheres desafiam patriarcado no Vaticano

Para quebrar o "teto de vidro" na Cidade do Vaticano, o papa Francisco se propôs a aumentar o número de mulheres em cargos de responsabilidade. Mas suas reformas esbarram nas mentalidades de um sistema intrinsecamente patriarcal.

PARIS:

Esporte de alto rendimento e maternidade, um dilema ainda atual

Conciliar o esporte de alto rendimento e a maternidade permanece sendo um dilema para muitas atletas, como no caso da velejadora Clarisse Crémer, vetada do 'Vendée Globe 2024' após ter sido mãe em novembro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MIAMI:

Flórida inicia legislatura marcada pela guerras culturais do governador DeSantis

O Congresso da Flórida, de maioria republicana, inicia nesta terça-feira (7) uma nova legislatura durante a qual debaterá vários projetos de lei que integram as guerras culturais do governador Ron DeSantis, que muitos conservadores americanos esperam ver como candidato à Casa Branca em 2024.

CARACAS:

'Quebramos paradigmas': venezuelanas constroem edifício para suas famílias

Ursulina Guaramato e Claudia Tisoy unem uma complexa rede de canos com uma cola especial em um edifício residencial que constroem junto com outras mulheres, para morar com suas famílias em Caracas.

-- EUROPA

LONDRES:

Reino Unido apresenta lei controversa contra migração irregular

O governo britânico apresenta, nesta terça-feira (7), um projeto de lei contra a chegada irregular de migrantes pelo mar da costa francesa, reconhecendo que isso ultrapassa os limites do direito internacional, em meio a críticas de defensores dos direitos humanos.

ANTAKYA:

A sobrecarga das mulheres afetadas pelo terremoto na Turquia

Na pequena clínica para mulheres em um parque em Antakya, no sul da Turquia, Meltem Günbegi oferece cuidados e suprimentos que suas pacientes não ousam pedir lá fora, em meio à destruição deixada pelo terremoto de 6 de fevereiro.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Xi Jinping condena 'repressão' ocidental contra a China

O presidente Xi Jinping criticou a "repressão" ocidental contra a China, estimulada na sua opinião pelos Estados Unidos, e pediu ao setor privado mais inovações para que o país seja menos dependente do exterior.

SEUL:

Vítimas sul-coreanas de trabalhos forçados impostos pelo Japão rejeitam plano de indenização

Os sul-coreanos que foram submetidos a trabalhos forçados para empresas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial criticaram nesta terça-feira (7) o novo plano do governo da Coreia do Sul para indenizar as vítimas e encerrar uma disputa com o Japão, o que chamaram de "dinheiro sujo".

SEUL:

Coreia do Norte adverte EUA contra interceptação de mísseis de teste

A Coreia do Norte fez uma advertência nesta terça-feira (7) aos Estados Unidos e seus aliados de que consideraria uma "clara declaração de guerra" a interceptação dos mísseis de teste que lança com frequência sobre o Oceano Pacífico.

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Secretário de Defesa americano visita o Iraque e reforça colaboração bilateral

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, desembarcou nesta terça-feira (7) em Bagdá para uma visita surpresa e expressou o desejo de "reforçar e ampliar" a colaboração entre Estados Unidos e Iraque.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Lançamento de foguete japonês fracassa e agência espacial ordena autodestruição

A segunda tentativa de lançar o foguete japonês de última geração H3 fracassou nesta terça-feira (7) logo após a decolagem, quando a agência espacial nipônica ordenou a autodestruição ao determinar que o dispositivo não conseguiria completar a missão.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

