Para Thomas Müller, Mbappé não é apenas "estética", mas também "eficácia"

O atacante Thomas Müller, do Bayern de Munique, teceu grandes elogios ao craque Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, véspera do duelo de volta entre o time alemão e a equipe da capital francesa pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"O jogador mais espetacular neste momento é claramente Kylian Mbappé. Sua explosão combinada com boas decisões na área. Ele também vai onde o atacante deve estar. Não é apenas estética, mas também eficiência. Eu gosto muito", disse Thomas Müller na coletiva de imprensa.

"Todo mundo gosta de vê-lo jogar. Amanhã não vamos vê-lo, vamos incomodá-lo em seu trabalho. Se nosso plano funcionar, ele não vai gostar tanto", acrescentou Thomas Müller, bicampeão da Liga dos Campeões com o Bayern em 2013 e em 2020.

"Pelo seu perfil, Kylian Mbappé é um jogador que carrega perigo. É preciso obrigatoriamente se perguntar como parar um jogador desses, mas no fundo é um esporte coletivo. Será preciso evitar que os passes cheguem até ele, que ele tenha profundidade e o espaço de que necessita", insistiu Thomas Müller.

No combate a Mbappé, o treinador Julian Nagelsmann conta com o jovem croata Josip Stanisic (de 22 anos), já que o francês Benjamin Pavard cumpre suspensão após a expulsão no jogo da ida (dois cartões amarelos).

"Nesta situação, parto do princípio de que ele vai jogar", explicou o treinador do Bayern em coletiva de imprensa.

O Bayern vai entrar em campo com uma vantagem na disputa pela vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, após a vitória por 1 a 0 no estádio Parque dos Príncipes na ida.

"Vejo uma vantagem para nós, claramente. Jogamos em casa, o que é uma vantagem, mas no futebol, um gol de vantagem ou desvantagem pode ser superado", disse Müller. "Será muito disputado".

Na Liga dos Campeões, o Bayern venceu quinze dos últimos dezessete jogos em casa, com apenas um empate (1-1 contra o Villarreal, que levou à eliminação na temporada passada nas quartas de final) e uma derrota contra o próprio Paris Saint-Germain (3-2 em jogo de ida das quartas de final da temporada 2020/21).

Nesta temporada, o clube bávaro sofreu apenas dois gols (no estádio dos tchecos do Plzen) em sete jogos, com 19 gols marcados.

