ONU pede à China que atue pelos direitos humanos no país

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu às autoridades de Pequim, nesta terça-feira (7), que atuem frente à situação das minorias na província chinesa de Xinjiang.

Türk está sob pressão dos países ocidentais e organizações de defesa dos direitos humanos para que adote uma postura mais firme sobre este território autônomo, após um relatório de seu antecessor citar possíveis crimes contra a humanidade naquela região.

A ONU está preocupada, sobretudo, com minorias como os uigures e tibetanos de Xinjiang, declarou o comissário em seu discurso na primeira sessão do ano do Conselho de Direitos Humanos da entidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No que diz respeito à China, abrimos os canais de comunicação com vários atores para acompanhar diversas questões relacionadas aos direitos humanos", declarou.

"Na região de Xinjiang, meu escritório registrou sérias preocupações, especialmente detenções arbitrárias em larga escala, separações de famílias e fez recomendações importantes que exigem acompanhamento correto", acrescentou.

Türk também expressou sua discordância com a lei de segurança nacional de Hong Kong, imposta em 2020 para reprimir a dissidência após grandes, e muitas vezes violentas, manifestações pró-democracia nesta região administrativa.

rjm/nl/pc/mb/yr

Tags