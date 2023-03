Homem é condenado na Espanha a pagar à ex-esposa mais de duas décadas de salário por trabalho doméstico

Um tribunal espanhol condenou um homem a pagar à ex-esposa mais de 200.000 euros (cerca de US$ 213.000, R$ 1,1 milhão), resultado da adição de mais de duas décadas de salário por trabalho doméstico no período em que permaneceram casados, de acordo com uma sentença divulgada nesta terça-feira (7).

A mulher será "indenizada com 204.624,86 euros, quantificando o referido valor mediante a aplicação do Salário Mínimo Interprofissional em cada ano desde 1996", afirma a sentença de 15 de fevereiro de um tribunal de Vélez-Málaga (Andaluzia, sul), ao qual a AFP teve acesso.

A defesa da mulher explicou que o período de cálculo foi de junho de 1995 a dezembro de 2020, 24 anos e meio.

No julgamento ficou provado que esta mulher, mãe de duas filhas, e casada em regime de separação de bens, se dedicou "essencialmente ao trabalho doméstico" desde que casou, "isto é, cuidando da casa e da família com tudo que isso implica", justifica a sentença.

O homem deve ainda pagar uma pensão mensal às filhas, acrescenta a sentença.

Em entrevista à rádio Cadena Ser, a mulher explicou que o marido "não queria que eu trabalhasse fora", embora ela o ajudasse a trabalhar nas academias das quais era proprietário, encarregada de "relações públicas, atuando como monitora, enfim, com tudo o que podia".

Além disso, "me dediquei exclusivamente aos afazeres domésticos, a cuidar do meu marido, a cuidar da casa".

"Isso me obrigou a ter o papel específico" do trabalho doméstico, "estar em uma faixa onde eu não pudesse me mover muito", disse ela.

"(Estou) muito feliz porque acho que" a sentença "foi bem merecida", resumiu.

