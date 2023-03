Guerra prejudicará direitos dos ucranianos por gerações, diz ONU

A magnitude da destruição devido à invasão russa prejudicará os direitos de gerações de ucranianos, alertou nesta terça-feira (7) o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

"A guerra na Ucrânia causou perdas civis e destruição de uma magnitude chocante", disse Turk em um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra.

"Os direitos dos ucranianos serão afetados por gerações, e o impacto da guerra nos preços dos alimentos e dos combustíveis, além das tensões geopolíticas, estão tendo repercussões negativas em todas as regiões do mundo", acrescentou.

Desde que a Rússia lançou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, o escritório de Volker Turk quantificou e verificou a morte de 8.173 civis, embora o número real seja muito maior. Pelo menos outros 13.620 civis ficaram feridos.

Turk disse que também estava preocupado com as tendências subjacentes na Rússia.

Nesse sentido, citou os fechamentos do jornal independente Novaya Gazeta, e da mais antiga organização de direitos humanos da Rússia, o Grupo Helsinque de Moscou, como "mais um sinal do declínio do espaço cívico" no país.

Além disso, "mensagens pró-guerra consistentes na mídia estatal alimentam o preconceito e incitam o ódio e a violência".

Turk disse que mais de 180 processos criminais foram abertos na Rússia por suposta difamação do exército e lembrou que entre os condenados até o momento há um jornalista e um vereador municipal.

"Desde dezembro, qualquer pessoa ou entidade considerada sob influência estrangeira, uma descrição muito vaga, pode ser designada como agente estrangeiro e, consequentemente, sujeita a inúmeras restrições", disse Turk.

