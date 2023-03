Danos provocados pelo terremoto na Turquia superam US$ 100 bilhões

Os danos materiais provocados pelo terremoto na Turquia "superam 100 bilhões de dólares" (quase 520 bilhões de reais), de acordo com um cálculo do Banco Mundial, da ONU, da União Europeia e do governo turco.

Um mês após o terremoto, que matou quase 46.000 pessoas na Turquia, "está claro que apenas os danos materiais devem superar 100 bilhões de dólares", declarou Louisa Vinton, diretora para a Turquia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por videoconferência em Gaziantep, sul da Turquia, durante uma entrevista coletiva da ONU em Genebra.

