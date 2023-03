Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade adicionou uma nova classe, Soturna, com a sua atualização de 7 de março de 2023.

MIR4 revela nova atualização de classe Soturna em 7 de março de 2023 (crédito: Wemade)

A Soturna decai e destrói o inimigo com ataques de feitiços à distância, especializando-se em ataques usando venenos potentes e maldições cáusticas.

Esta classe pode atacar vários oponentes com correntes de sangue para recuperar a saúde e usar feitiços proibidos para exercer, temporariamente, o poder além de todos os limites. E com seu ultimate, ela pode encarnar Asura, senhor do inferno, por um curto período de tempo. As habilidades de Asura permitirão aumentar bastante o ataque de feitiços da classe e aterrorizar os monstros próximos, reduzindo sua velocidade de movimento.

Para comemorar o lançamento da classe Soturna, o MIR4 está realizando o evento "Presença de 14 Dias da Escuridão", de 7 de março a 3 de abril de 2023. Os usuários podem receber vários itens dependendo do número de participantes no evento, como "Bênção do Dragão Divino" e "Bilhete de Criação de Classe", que permite que a classe de um personagem seja alterada para outra classe, incluindo a Soturna.

Além disso, cada vez que um personagem atinge um determinado nível, é possível obter vários itens, como quatro tipos de armas e equipamentos épicos exclusivos da Soturna, "Epic Advance Draught" - que aumenta o ganho de EXP em 100% -, Summon Tickets e bilhetes. O evento "Bênção do Dragão Divino" também será realizado, dando aos usuários a oportunidade de tentar combinar itens novamente.

E o evento "Loja de Trocas de Esfera do Anjo da Morte" será realizado até 20 de março de 2023. Os usuários podem trazer itens "Esfera do Anjo da Morte" obtidos na caça de monstros para o NPC "Anjo da Morte da Escuridão" que está localizado nas principais cidades de cada região para trocá-los por caixas de presente que contêm vários Summon Tickets e itens como "Epic Azureum Mineral Fluid", "Epic Prosperity Draught" e muito mais, com diferentes quantidades de itens "Esfera".

Da minha batalha à nossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

Contato

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Jennifer Jung, gerente de RP [email protected]

