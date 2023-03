Comunicado do Business Wire :Signifyd

A Signifyd - plataforma líder de proteção ao e-commerce - anuncia que está reforçando seu compromisso com o mercado brasileiro, adicionando especialistas em prevenção de fraudes da Legiti à sua equipe. Assim, duplica o tamanho de sua força de trabalho no país, além de lançar um centro de pesquisa e desenvolvimento com sede em São Paulo.

Essa iniciativa aumenta ainda mais a presença da Signifyd na América Latina, somando à sua equipe profissionais de primeira linha em engenharia, ciência de dados e sucesso do cliente, com ampla experiência na detecção e prevenção das ameaças de fraude predominantes no Brasil.

"O Brasil está entre os mercados de e-commerce mais dinâmicos e em rápido crescimento do mundo", disse Raj Ramanand, CEO da Signifyd, ao anunciar a expansão. "A oportunidade de combinar a experiência global e comprovada da Signifyd com a experiência local, o conhecimento do setor e o sucesso comprovado dos novos membros da nossa equipe nos coloca na melhor posição para garantir o sucesso dos nossos clientes, tanto na região quanto no mundo todo".

A adição dos especialistas da Legiti dá continuidade ao rápido crescimento da Signifyd no Brasil. Só no ano passado, a Signifyd aumentou o número de clientes no país em 27%, além de ampliar em cerca de 10 vezes o valor das transações analisadas no Brasil.

Entre os funcionários que passarão a fazer parte da Signifyd nas próximas semanas, estão os fundadores da Legiti, Pedro Sanzovo e Pearson Henri, que abriram a empresa em 2019. Sanzovo será diretor sênior da Signifyd para o sucesso do cliente na América Latina. Já Henri entrará na Signifyd como diretor sênior para implementações globais.

A Legiti é conhecida por potencializar o crescimento dos e-commerces no Brasil. A empresa tem muita experiência em apoiar negócios em rápida expansão, que puderam reduzir as preocupações e custos derivados da fraude, conforme suas operações aumentavam. Na Signifyd, a equipe da Legiti terá a oportunidade de trabalhar em uma empresa maior, que opera em um mercado global.

"Ao longo dos anos acumulamos informações incríveis sobre fraudes no Brasil. Agora, podemos usar esse conhecimento não só para combater fraudes e aumentar a receita de uma base de clientes mais ampla no país, mas também para aplicar o que aprendemos no Brasil ao mercado global", comentou Sanzovo.

O mais novo centro de pesquisa e desenvolvimento da Signifyd se concentrará na inovação para o mercado brasileiro, mas também oferecerá apoio aos clientes da empresa no mundo todo. Embora o Brasil e a América Latina enfrentem certos desafios de fraude particulares, há muitas redes criminosas que não se limitam por fronteiras e buscam cometer fraudes de forma internacional.

As táticas e estratégias lançadas no mercado brasileiro pelos fraudadores acabam chegando ao resto do mundo e vice-versa. O centro brasileiro da Signifyd terá a inteligência e as soluções necessárias para encarar essas táticas criminosas onde quer que elas apareçam.

A Signifyd oferece uma plataforma integral de proteção para o e-commerce, que utiliza sua Rede de E-commerces para maximizar as conversões, automatizar a experiência do cliente e eliminar o risco de fraude e abuso de consumidores para os e-commerces. As soluções da Signifyd oferecem a transparência e o controle que as marcas precisam para ter sucesso no mundo dinâmico do e-commerce. A Signifyd, que é o provedor de segurança de pagamentos e prevenção de fraudes dos 1.000 principais e-commerces de 2023, tem sua sede em San Jose, na Califórnia, com unidades em Denver, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Londres e Belfast.

