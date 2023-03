Comunicado do Business Wire :RFMW

A RFMW, uma distribuidora especializada de produtos de RF e micro-ondas, anunciou hoje a intenção de adquirir a MRC Gigacomp (MRCG) e a MRC Components (MRCC) na Alemanha. Tanto a MRCG quanto a MRCC são representantes e distribuidoras de fabricantes com liderança no setor de componentes de RF, micro-ondas e ondas milimétricas na Alemanha, Áustria, Suíça e Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo). O acordo fortalece a presença internacional da RFMW, com uma pegada bem impressionante em toda a Europa, e aumenta sua posição de destaque como uma empresa de vendas e marketing altamente qualificada, experiente e técnica.

A consumação da transação está sujeita à aprovação de autorização de fusão e deve ser concluída em 31 de março de 2023.

"Estamos muito entusiasmados sobre este acordo com a RFMW", comenta Frank Lauber, diretor administrativo da MRC Gigacomp. "Os produtos da RFMW se alinham diretamente com o nosso foco e base de clientes. Estamos particularmente felizes de entrar e fazer parte da família RFMW e ansiosos para trabalhar com nossos novos colegas globais."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos confiantes de que a parceria da RFMW com a MRC Organization aumentará nossa capacidade de oferecer aos clientes as melhores soluções e suporte da categoria", disse James Millsap, diretor administrativo da MRC Components.

"Apreciamos a missão e a filosofia estreitamente alinhadas da MRC com as da RFMW", afirmou Mike Carroll, vice-presidente de vendas globais na RFMW. "O excelente relacionamento com os clientes e a cobertura europeia da MRC aumentarão ainda mais a presença internacional da RFMW e fortalecerão a nossa linha de produtos e marcas. Temos certeza de que nossos clientes e fornecedores se beneficiarão com a aquisição e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe."

Ben Skipper, diretor financeiro do Exponential Technology Group, acrescenta: "É um prazer receber o grupo MRC na família XTG. À medida que continuamos a expandir nosso portfólio global, a adição da MRC ajudará a consolidar ainda mais a posição da RFMW como o principal distribuidor técnico de semicondutores, conectores e componentes de RF e micro-ondas na Europa".

Sobre a MRC

Desde 1997, a MRC Components e a MRC Gigacomp oferecem suporte técnico em nível especializado e gerenciamento de logística na indústria de componentes de RF, micro-ondas e energia. A MRC é representante e distribuidora de fabricantes líderes mundiais de componentes de RF, micro-ondas e energia magnética de forma eficiente, econômica e profissional para atender às necessidades de nossos clientes.

Consultores

A RFMW contou com a consultoria do Dr. Jörg Schwichtenberg (Honert München PartG mbB) e Peter Harper (Eversheds - Sutherland). Os acionistas e a administração da MRC foram assessorados pelo Dr. Thomas Wächter (Werz Kreis PartG mbB) e Matthias Mennel-Klingspor ({mnz}consulting m&a advisory).

Sobre a RFMW

A RFMW é uma empresa especializada em distribuição de produtos eletrônicos que se concentra exclusivamente em atender clientes que necessitam de componentes e semicondutores de RF e micro-ondas, assim como de suporte de engenharia de componentes. A empresa continua a expandir sua lista de produtos de fornecedores selecionados com experiência em RF/micro-ondas. A RFMW emprega uma equipe altamente experiente e tecnicamente qualificada para auxiliar os clientes na seleção e aquisição de componentes. Adquirida pela TTI, Inc. em 2018, a RFMW se une ao Exponential Technology Group (XTG), uma coleção de distribuidores de componentes eletrônicos e empresas de engenharia de design que colaboram para permitir o desenvolvimento de tecnologias modernas. A XTG é uma subsidiária da família de especialistas da TTI Inc.: TTI, Inc., Mouser Electronics e Sager Electronics.

Para saber mais sobre a RFMW, visite o seu site em www.rfmw.com, ou ligue para 1.877.FOR.RFMW (367-7369), ou via e-mail [email protected]

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005876/pt/

Contato

Para obter mais informações sobre este comunicado de imprensa, entre em contato com: Mike Carroll Vice-presidente de Vendas Globais RFMW, Ltd. +447958296577 Ligações gratuitas - 877 FOR RFMW (367 7369) [email protected] http://www.RFMW.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags