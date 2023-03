Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

A Organon (NYSE: OGN), uma empresa internacional de saúde focada em melhorar a saúde das mulheres, anunciou hoje o lançamento de uma nova iniciativa mundial - "Her Plan is Her Power" - que visa acelerar o progresso na hora de enfrentar uma crise de saúde pública como é a gravidez não planejada. Anualmente, estima-se que quase 50 % das gestações (aproximadamente 121 milhões) no mundo todo não são planejadas, levando a riscos à saúde e oportunidades reduzidas de educação e emprego para mães e bebês - desafios que podem se estender por gerações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005182/pt/

As gravidezes não planejadas são, em parte, causadas pela falta de acesso a informações e serviços contraceptivos. A nível mundial, das 257 milhões de mulheres que desejam evitar a gravidez, quase 67 % não usam nenhum método contraceptivo. Em resposta, o esforço plurianual da Organon (2023-2025) se baseia na programação anterior lançada em 2022 por meio da plataforma ESG "Her Promise". Esse novo esforço inclui um portfólio de programas, colaborações e investimentos projetados para impulsionar soluções de saúde pública, abordar desigualdades e acelerar o progresso para ajudar a garantir que as mulheres tenham o poder de planejar seu futuro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A iniciativa de US$ 30 milhões "Her Plan is Her Power" tem como objetivo abordar e superar lacunas e barreiras para reduzir gravidezes não planejadas e capacitar as mulheres e meninas quando se trata de sua saúde sexual e reprodutiva (SSR). Ela se baseia nas iniciativas existentes da empresa, com novos fundos de apoio:

-- Uma colaboração em três frentes com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) - a agência de saúde sexual e reprodutiva da ONU -, para ajudar a reduzir gravidezes não planejadas com foco em inovação, acesso e educação, e financiamento e sustentabilidade. Os projetos iniciais estão planejados para apoiar o Equalizer: Fundo Acelerador do UNFPA, por meio do estabelecimento de um desafio de inovação para capacitar a juventude, aumentando o acesso a financiamento e treinamento para permitir inovações em informações, serviços e produtos básicos de SSR; melhorando uma solução digital de conhecimento de SSR com recursos éticos de inteligência artificial para fornecer informações e análises aos profissionais de saúde da linha de frente em ambientes com poucos recursos; e apoiando a Aliança para Equidade de Gênero 2030 para acelerar ações que visam normalizar a equidade de gênero em ciência e tecnologia com foco em SSR e soluções voltadas para as mulheres.

-- Lançamento inaugural de um programa de subsídios internacionais que fornece recursos a organizações que trabalham em comunidades para criar uma resposta local e capacitar as pessoas quando se trata de reduzir gravidezes não planejadas e assumir o controle de sua saúde reprodutiva. O primeiro grupo de beneficiárias inclui organizações em 13 países, incluindo República Dominicana, Coreia do Sul, Alemanha e Tailândia.

-- Novos financiamentos e doações de produtos para ajudar a melhorar o acesso e os resultados relacionados à gravidez não planejada em comunidades selecionadas nos EUA. As parcerias de ONG planejadas inicialmente incluem a Direct Relief e a Power to Decide, com instituições e comunidades adicionais com sede nos EUA a serem anunciadas ainda este ano.

"Capacitar as mulheres com amplo acesso a anticoncepcionais e educação é um fator fundamental para a equidade de gênero e para ajudá-las a decidir quando - e se - elas querem começar uma família", disse Kevin Ali, CEO da Organon. "A Organon tem o orgulho de lançar a iniciativa 'Her Plan is Her Power' e trabalhar com outras pessoas para focar nossos recursos e direcionar respostas com o objetivo de ajudar a garantir que todas as mulheres e meninas possam planejar seu futuro".

Este anúncio ocorre no Dia Internacional da Mulher e à margem da 67ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, para aumentar a conscientização e estimular a ação, porque neste ambiente complexo, nunca houve um momento mais crucial para se posicionar - e agir - com ela.

"O UNFPA está muito entusiasmado por trabalhar com a Organon para promover a saúde sexual e reprodutiva, os direitos e as escolhas", disse Ian McFarlane, diretor da divisão de Comunicações e Parcerias Estratégicas do UNFPA. "O número impressionante de gestações indesejadas que ocorrem no mundo inteiro a cada ano - quase metade de todas as gestações - exige o poder da colaboração público-privada. Esperamos continuar desenvolvendo nossos esforços para ajudar a melhorar a vida de mulheres e meninas de todas as partes do planeta".

A Organon está trabalhando para garantir que todas as mulheres e meninas alcancem todo o potencial de suas promessas por meio de uma saúde melhor. Em 2022, a Organon assumiu o compromisso de ajudar a prevenir 120 milhões de gestações não planejadas nos países menos desenvolvidos do mundo até 2030 como parte do FP2030. Por meio da "Her Plan is Her Power", a empresa acelerará ainda mais o progresso em direção a esse objetivo, trabalhando com organizações internacionais e locais em todas as geografias, com foco em inovação, educação, acesso e defesa.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa internacional de saúde formada para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. A Organon oferece mais de 60 medicamentos e produtos para a saúde da mulher, além de um crescente negócio de biossimilares e uma grande franquia de medicamentos estabelecidos em diversas áreas terapêuticas. Os produtos existentes da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiam investimentos em inovação e futuras oportunidades de crescimento em saúde feminina e biossimilares. Além disso, a Organon está buscando oportunidades para colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, aproveitando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e cerca de 10.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Para mais informações, acesse https://www.organon.com/ e siga-nos no LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

Declarações prospectivas

Com exceção das informações históricas aqui contidas, este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das cláusulas de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995, incluindo, entre outras, as declarações sobre o lançamento da iniciativa mundial "Her Plan is Her Power" da Organon. Estas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração da Organon e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Se as suposições subjacentes forem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas. A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, acontecimentos futuros ou outros motivos. Os fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano encerrado em dezembro 31 de 2022 e apresentações subsequentes na SEC, disponíveis em www.sec.gov).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005182/pt/

Contato

Imprensa: Karissa Peer (614) 314-8094

Joanna Breitstein (347) 820-4046

Investidores: Jennifer Halchak (201) 275-2711

Alex Arzeno (203) 550-3972

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags