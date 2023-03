Comunicado do Business Wire :Cognite

Cognite, líder mundial em software industrial, anunciou hoje a extensão de seu contrato de estrutura a longo prazo com a OMV, empresa internacional integrada de petróleo, gás e produtos químicos com sede em Viena / Áustria. Aproveitando a plataforma líder de Operações de Dados Industriais da Cognite, Cognite Data Fusion®, a OMV irá expandir seu programa de transformação digital, DigitUP, para incluir também uma solução mais robusta de Asset Performance Management (APM), ao reforçar a posição da OMV como líder digital mundial no setor.

A cooperação irá acelerar a transformação digital da OMV e impulsionar melhorias operacionais que irão tornar a organização mais eficaz e revelar oportunidades de negócios orientadas em dados ao longo de toda a cadeia de valor.

A Cognite Data Fusion® é uma parte integrada da arquitetura corporativa da OMV, sendo a plataforma utilizada para liberar e consolidar dados de domínios de dados de superfície. A OMV criou vários casos de uso e aplicativos com base nestes dados liberados e agora pode escalar facilmente a ativos físicos. A Cognite Data Fusion® é a chave para contextualizar dados em todo o ecossistema da OMV para acelerar o desenvolvimento e a adoção de aplicativos digitais.

A Cognite Data Fusion® capacita o centro de dados de superfície da OMV e permite o rápido dimensionamento de soluções digitais em ativos na Áustria, Nova Zelândia e Romênia. A cooperação entre a OMV e a Cognite até agora resultou na implantação de soluções na otimização de produção e manutenção, levando a uma redução do tempo necessário para planejar inspeções em 50% e 6% de economia de adiamento na produção.

Na próxima fase deste contrato a longo prazo, a OMV irá expandir seus recursos de APM para incluir gerenciamento de integridade, bem como integração com sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção para planejamento integrado de atividades em diferentes disciplinas de operações. Esta expansão de DigitUP irá capacitar usuários em funções de manutenção, inspeção, operações e sustentabilidade com um conjunto robusto de soluções digitais para respaldar tomadas de decisão, reduzir custos e maximizar o desempenho de ativos.

"Estamos empolgados com a próxima fase de nossa cooperação com a OMV. À medida que o gerenciamento de desempenho de ativos evolui da manutenção pura a uma visão mais holística da confiabilidade e sustentabilidade de uma operação, a complexidade dos dados, análises e soluções digitais para dar suporte a mesma também cresce. A OMV está enfrentando este desafio de frente e estamos orgulhosos de apoiar seu compromisso contínuo de ser líder em digitalização no setor", disse o Dr. John Markus Lervik, Co-fundador e Diretor de Estratégia e Desenvolvimento da Cognite.

Saiba mais sobre como a OMV usa a Cognite Data Fusion® como base para sua estratégia de transformação digital aqui: https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

Sobre a OMV

Com receitas de vendas do Grupo de 62 bilhões de euros e uma força de trabalho de cerca de 22.300 funcionários em 2022, a OMV está entre as maiores empresas industriais cotadas da Áustria.

Em produtos químicos e materiais, a OMV, mediante sua subsidiária Borealis, é um dos principais fornecedores mundiais de soluções avançadas e circulares de poliolefinas e líder do mercado europeu em produtos químicos de base, fertilizantes e reciclagem de plásticos. Junto com suas duas principais joint ventures, Borouge (com ADNOC nos EAU e Singapura) e Baystar? (com TotalEnergies nos EUA), a Borealis fornece produtos e serviços a clientes ao redor do mundo. O negócio de combustíveis e matérias-primas da OMV produz e comercializa combustíveis, bem como matéria-prima para a indústria química, opera três refinarias na Europa e detém uma participação de 15% em uma joint venture de refino nos EAU. A OMV opera cerca de 1.800 postos de abastecimento em dez países europeus. No segmento de Energia, a OMV explora e produz petróleo e gás nas quatro principais regiões da Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África, Mar do Norte e Ásia-Pacífico. A produção média diária em 2022 foi de 392 kboe/d. Suas atividades também incluem o negócio de baixo carbono, bem como todo o negócio de gás.

A OMV pretende fazer a transição de uma empresa integrada de petróleo, gás e produtos químicos para se tornar líder no fornecimento de combustíveis, produtos químicos e materiais inovadores e sustentáveis, ao mesmo tempo em que assume um papel de liderança mundial na economia circular. Ao mudar para um negócio de baixo carbono, a OMV está se esforçando para atingir zero líquido em todos os três escopos até 2050, o mais tardar.

As ações da OMV são negociadas na Bolsa de Valores de Viena (OMV) e como Recibos de Depósito Americanos (OMVKY) nos EUA.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa internacional de SaaS industrial, estabelecida com uma visão clara: capacitar de modo rápido empresas industriais com dados abertos, contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em grande escala de setores intensivos em ativos a nível mundial. Nossa principal plataforma de Operações de Dados Industriais, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de domínio e dados industriais cooperem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos de IA industrial para oferecer lucratividade e sustentabilidade. Acesse nosso site em www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005727/pt/

Contato

Michelle Holford, Vice-Presidente de Relações Públicas Globais [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

