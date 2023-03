China: em 1ª coletiva, ministro de Relações Exteriores faz duras críticas aos EUA

Na primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo, o ministro de Relações Exteriores da China, Qin Gang, criticou os EUA duramente nesta terça-feira (7) pela deterioração das relações bilaterais e apoio de Washington a Taiwan.

A política de Washington para a China "desviou-se totalmente da trilha racional e sólida", disse Qin a repórteres, às margens da reunião anual do legislativo do país. Segundo Qin, Washington "pretende conter e suprimir a China em todos os aspectos e colocar os dois países presos em um jogo de soma zero".

"O estabelecimento de grades de proteção e a não busca de conflitos significam simplesmente que a China não deve responder em palavras ou ações quando for caluniada ou atacada", disse Qin.

"Se os EUA não pisarem no freio, mas continuarem acelerando no caminho errado, nenhuma grade de proteção poderá impedir o descarrilamento e certamente haverá conflito e confronto", disse ele. "Essa competição é uma jogada imprudente, sendo que os interesses fundamentais dos dois povos e até mesmo o futuro da humanidade estão em jogo."

O linguajar áspero de Qin parece desafiar previsões de que a China abandonaria sua agressiva diplomacia de "lobo guerreiro" e assumiria uma postura mais moderada, uma vez que as relações bilaterais atingiram uma baixa histórica em questões como comércio e tecnologia, Taiwan, direitos humanos e invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na coletiva, Qin também relacionou a guerra russo-ucraniana à polêmica em torno de Taiwan. "Por que os EUA pedem à China que não forneça armas para a Rússia, enquanto continua vendendo armas para Taiwan?" questionou o ministro. "O tratamento indevido da questão de Taiwan abalará os próprios alicerces das relações entre China e EUA," acrescentou. Fonte: Associated Press.

