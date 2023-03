Chelsea vence Borussia Dortmund (2-0) e avança às quartas da Champions

O Chelsea reagiu e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar nesta terça-feira, em Stamford Bridge, por 2 a 0, o Borussia Dortmund, para quem havia perdido por 1 a 0 no jogo de ida.

Os gols de Raheem Sterling (43) e do alemão Kai Havertz (53, de pênalti) garantiram a vaga para o campeão europeu de 2021, que volta a ficar entre os oito melhores clubes do continente em uma temporada em que vem fazendo uma má campanha na Premier League com um decepcionante 10º lugar até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pm/mcd/aam

Tags