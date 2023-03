Chefe do Pentágono diz em Bagdá que EUA quer 'reforçar' relações com o Iraque

O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, espera "reforçar e ampliar" as relações com o Iraque, afirmou nesta terça-feira (7) durante uma visita a Bagdá.

O secretário da Defesa também disse ao primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia Al Sudani, que as tropas americanas estão "dispostas a permanecer" no país a convite de Bagdá.

A visita, que não foi anunciada com antecedência, ocorre a poucos dias do aniversário da invasão de 20 de março de 2003 liderada pelos Estados Unidos, que deu início a duas décadas de derramamento de sangue.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sou otimista sobre o futuro da nossa associação", declarou Austin à imprensa em Bagdá após se reunir com Sudani e com o ministro da Defesa iraquiano, Thabet Al Abasi.

"Os Estados Unidos continuarão fortalecendo e expandindo nossa parceria em apoio à segurança, estabilidade e soberania do Iraque", acrescentou.

O primeiro-ministro iraquiano disse a Austin que também quer "reforçar e consolidar as relações" com Washington, destacando o compromisso de Bagdá em "manter relações equilibradas com as potências regionais e internacionais".

Desde que as tropas da coalizão lideradas pelos EUA derrubaram o regime de Saddam Hussein, dominado pelos árabes sunitas, a maioria xiita do Iraque administra o país sob um sistema de poder compartilhado.

"Devemos ser capazes de operar com segurança para continuar este trabalho vital", disse Austin.

tgg/hme/jvb/zm/fp/aa

Tags