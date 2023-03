Benfica goleia Brugge (5-1) e vai às quartas da Champions

O Benfica goleou o Brugge por 5 a 1 (7-1 no placar agregado) nesta terça-feira para se tornar o primeiro time classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, num jogo em que o destaque foi o atacante Gonçalo Ramos, com dois gols e uma assistência.

Rafa Silva (38'), Gonçalo Ramos (45'+2 e 57'), João Mário (71', de pênalti) e o brasileiro David Neres (77') balançaram as redes para os 'Encarnados', enquanto Bjorn Meijer descontou para o Brugge (87').

