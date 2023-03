Wall Street fecha com resultados divergentes

Wall Street fechou hoje com resultados divergentes, na véspera da apresentação do presidente do Federal Reserve perante o Congresso, nesta terça e quarta-feira.

O Dow Jones subiu 0,12%, e o S&P 500, 0,07%. Já o Nasdaq caiu 0,11%. Os índices haviam começado o dia de forma positiva.

