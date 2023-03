Ucrânia afirma que derrubou 13 drones explosivos

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira que derrubou 13 drones explosivos de fabricação iraniana dos 15 lançados pela Rússia durante a noite.

Há algumas semanas, os sistemas de defesa antiaérea ocidentais ajudam o país a enfrentar a ameaça.

"Os invasores russos atacaram a Ucrânia com Shahed-131/136 a partir do norte, ou seja, da região russa de de Briansk", afirmou a Força Aérea ucraniana.

"No total foram registrados 15 lançamentos de drones e 13 Shaheds foram destruídos", afirmou a mesma fonte.

As autoridades ucranianas não relataram danos materiais ou vítimas provocados pelos drones que não foram derrubados.

De acordo com a administração militar de Kiev também foram lançados drones sobre a capital ucraniana, mas os foram derrubados e não provocaram vítimas ou danos.

Desde outubro e após vários reveses, a Rússia ataca frequências as infraestruturas "essenciais" ucranianas, em particular do setor de energia, o que deixou milhões de residências sem energia elétrica durante o inverno.

A frequência dos ataques diminuiu nas últimas semanas. A Ucrânia reforçou as capacidades de defesa antiaérea com a ajuda dos países ocidentais, que disponibilizaram sistemas modernos de defesa como NASAMS, IRIS-T, Aspide 2000, Hawk ou Patriot.

