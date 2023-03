Trump elogia Bolsonaro em conferência: "Muito popular"

O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, se apresentou em um evento de políticos conservadores na capital americana, Washington D.C. O discurso na CPAC, ou Conferência Anual de Ação Política Conservadora, contou com menções ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e sua família.

De acordo com Trump, Bolsonaro é "muito popular na América do Sul." O republicano, que deve buscar a reeleição em 2024, elogiou o desempenho de Bolsonaro e sua popularidade com o público sul-americano e brasileiro.

“Um homem muito popular na América do Sul, muito popular no Brasil, o ex-presidente do Brasil, presidente Bolsonaro. É uma grande honra. Você conquistou todos esses políticos americanos. Isso é muito bom," disse Trump ao público do evento.

Ainda sobre a família Bolsonaro, o americano chamou de "amigo" o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), parabenizando-o pela reeleição em 2022. "E o filho dele [Jair Bolsonaro] é um amigo meu, da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Bolsonaro. Oi, Eduardo. Você está fazendo um trabalho incrível. Acabou de ser reeleito," afirmou.

