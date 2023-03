Quatro americanos são sequestrados na fronteira com o México

Homens armados atiraram e sequestraram quatro cidadãos americanos depois que eles atravessaram a fronteira do México, informou o FBI no domingo (5).

Os americanos chegaram a Matamoros, no estado de Tamaulipas, na sexta-feira a bordo de uma minivan branca com placa da Carolina do Norte, anunciou o Departamento Federal de Investigação em um comunicado divulgado pela embaixada dos Estados Unidos no México.

"Pouco depois de cruzar o México, homens armados não identificados dispararam contra os passageiros do veículo. Os quatro americanos foram colocados em um veículo e levados" por eles, disse o FBI, afirmando que autoridades americanas e mexicanas estão investigando o caso.

O Departamento Federal está oferecendo uma recompensa de US$ 50.000 (aproximadamente R$ 260.000) para ajudar a resgatar as vítimas não identificadas e prender os suspeitos.

O município de Matamoros, no noroeste do país, faz fronteira com os Estados Unidos e tem tido casos recorrentes de violência ligada ao tráfico de drogas e outras formas de crime organizado.

As rodovias de Taumalipas estão entre as mais perigosas do país devido à ameaça de sequestro e extorsão por facções criminosas.

