Primeiro-ministro grego pede à Suprema Corte que priorize processos de acidente de trem

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pediu à Suprema Corte que dê "máxima prioridade" aos processos aos criminais relacionados ao trágico acidente de trem da semana passada, informou seu gabinete nesta segunda-feira.

"O povo grego quer o esclarecimento imediato dos incidentes criminais relacionados com este acidente trágico", escreveu Mitsotakis em uma carta ao procurador do tribunal após o acidente que deixou pelo menos 57 mortos e provocou indignação popular.

A carta especifica que a investigação do tribunal é um processo separado do iniciado por um grupo de especialistas designado pelo governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, Mitsotakis pediu perdão às famílias das vítimas do pior acidente ferroviário da história da Grécia. No mesmo dia, manifestantes entraram em confronto com a polícia em Atenas.

A tragédia aconteceu na terça-feira à noite, quando um trem de carga colidiu com um trem de passageiros com quase 350 pessoas a bordo, muitos deles estudantes.

hec/gil/js/an/mar/fp

Tags