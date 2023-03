Osasuna empata sem gols com Celta e se distancia das competições europeias

O Osasuna (8º) não passou de um empate sem gols com o Celta de Vigo (12º) nesta segunda-feira, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol, e se distanciou da zona de classificação para as competições europeias.

Com o resultado, o time navarro soma 34 pontos na tabela, três a menos que o Villarreal (6º), que ocupa a posição que dá vaga na próxima Liga Conferência.

Por sua vez, o Celta continua sob a ameaça de cair para a segunda divisão, com três pontos de vantagem sobre o Almería (18º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Cádiz 0 - 0

- Sábado:

Getafe - Girona 3 - 2

Almería - Villarreal 0 - 2

Mallorca - Elche 0 - 1

Atlético de Madrid - Sevilla 6 - 1

- Domingo:

Valladolid - Espanyol 2 - 1

Barcelona - Valencia 1 - 0

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 0 - 0

Betis - Real Madrid 0 - 0

- Segunda-feira:

Osasuna - Celta Vigo 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 62 24 20 2 2 46 8 38

2. Real Madrid 53 24 16 5 3 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 19 19

4. Real Sociedad 44 24 13 5 6 32 23 9

5. Betis 41 24 12 5 7 32 25 7

6. Villarreal 37 24 11 4 9 28 23 5

7. Rayo Vallecano 35 24 9 8 7 29 25 4

8. Osasuna 34 24 9 7 8 22 23 -1

9. Athletic Bilbao 33 24 9 6 9 33 26 7

10. Mallorca 31 24 9 4 11 21 25 -4

11. Girona 30 24 8 6 10 38 38 0

12. Celta Vigo 28 24 7 7 10 26 34 -8

13. Espanyol 27 24 6 9 9 30 36 -6

14. Valladolid 27 24 8 3 13 18 34 -16

15. Cádiz 26 24 6 8 10 18 35 -17

16. Getafe 25 24 6 7 11 23 32 -9

17. Sevilla 25 24 6 7 11 27 39 -12

18. Almería 25 24 7 4 13 28 42 -14

19. Valencia 23 24 6 5 13 27 28 -1

20. Elche 12 24 2 6 16 18 48 -30

