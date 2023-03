Oposição no Japão apresenta projeto para legalizar casamento homoafetivo

O Japão é o único país do grupo G7 de economias avançadas que não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo sexo

O principal partido de oposição do Japão apresentou nesta segunda-feira, 6, no Parlamento um projeto de lei para legalizar o casamento homoafetivo, com a expectativa de pressionar o governo antes da cúpula do G7 em maio em Hiroshima.

Esta iniciativa do Partido Democrático Constitucional (PDC, centro-esquerda) quase não tem chance de ser aprovada devido à grande maioria parlamentar do Partido Liberal Democrático (PLD).

Em 2019 uma iniciativa semelhante nem sequer foi discutida no Parlamento.

O Japão é o único país do grupo G7 de economias avançadas que não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

"Acho discriminatório reconhecer apenas o casamento heterossexual e não os casais do mesmo sexo", disse Chinami Nishimura, deputado e secretário-geral do PDC.

A maioria da população do Japão é a favor do reconhecimento do casamento homoafetivo, de acordo com várias pesquisas.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, declarou na semana passada que a falta de reconhecimento do casamento homoafetivo não é discriminatória nem inconstitucional, o que provocou muitas críticas.

