Neymar passará por cirurgia no tornozelo e ficará "de três a quatro meses" afastado

Neymar passará "nos próximos dias" por uma cirurgia no tornozelo direito em Doha e ficará "de três a quatro meses afastado" dos gramados, anunciou nesta segunda-feira o Paris Saint-Germain.

O jogador, que se lesionou no dia 19 de fevereiro contra o Lille, pelo Campeonato Francês, "apresentou vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos" e o departamento médico do PSG recomendou uma "operação de reparação ligamentar a fim de evitar um maior risco de reincidência", informou o clube parisiense.

kn/lh/cb

