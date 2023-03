Militar equatoriano morre em confronto com narcotraficantes na fronteira com a Colômbia

Um soldado equatoriano morreu durante um confronto entre policiais uniformizados e narcotraficantes em meio ao estado de exceção que rege a província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, informaram as Forças Armadas nesta segunda-feira (6).

A morte do cabo do Exército Ronny Intriago ocorreu no final da noite de domingo, quando "houve um fogo cruzado" perto do cemitério da localidade de San Lorenzo, no norte do país, informou a instituição em comunicado.

Esmeraldas está, pela segunda vez em menos de seis meses, em estado de exceção desde sexta-feira devido ao aumento da violência causada pelo tráfico de drogas. Desde janeiro, as autoridades relataram pelo menos 70 assassinatos nesta província costeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pld/dga/aa

Tags