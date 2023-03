Homem é acusado de atacar tripulante em pleno voo nos EUA

Um passageiro americano que estava em um voo da companhia aérea United foi preso por supostamente tentar abrir a saída de emergência do avião e ferir com uma colher um comissário de bordo, informou a procuradoria nesta segunda-feira (6).

Francisco Severo Torres, de 33 anos, foi detido no domingo quando o avião pousou no aeroporto internacional Logan, de Boston, após partir de Los Angeles, disse o gabinete do procurador-geral de Massachusetts.

O homem, nascido em Loeminster, Massachusetts, foi acusado de tentativa de interferência com a tripulação de um voo usando uma arma perigosa, de acordo com o comunicado.

Segundo a procuradoria, a tripulação percebeu que uma das portas de saída de emergência havia sido desbloqueada cerca de 45 minutos antes da aterrissagem em Boston.

Comissários confrontaram Torres, que foi visto próximo à porta, e notificaram o capitão de que "acreditavam que Torres representava uma ameaça para a aeronave", afirmaram.

Logo depois, Torres supostamente atacou um comissário de bordo com uma colher de metal "na área do pescoço três vezes", indicou o gabinete do procurador-geral.

"Passageiros derrubaram Torres e ele foi contido com a ajuda da tripulação", acrescentou.

Em nota, a United informou que não foram registrados ferimentos significativos. "Temos zero tolerância com qualquer tipo de violência em nossos voos, e este cliente será proibido de voar na United enquanto se desenrola uma investigação", disse a companhia.

Se declarado culpado, Torres pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua.

