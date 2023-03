Garimpeiros ilegais bloqueiam estradas e intimidam moradores no noroeste da Colômbia

Os garimpeiros ilegais bloquearam as estradas e intimidaram a população local durante cinco dias, em protestos de repúdio às medidas oficiais que afetam pelo menos 250 mil pessoas no noroeste da Colômbia, informou o governador do departamento de Antioquia nesta segunda-feira (6).

Os protestos começaram na quinta-feira na região de Bajo Cauca, em Antioquia, epicentro da mineração ilegal de ouro que financia grupos armados ilegais.

Com caminhões, árvores derrubadas e barricadas, os trabalhadores se manifestam contra a campanha oficial que destrói com explosivos as dragas usadas para extrair o metal.

Os garimpeiros "chamam e extorquem as pessoas para que fechem o comércio, impedem a livre circulação nas estradas (...), o uso de todas as infraestruturas públicas e privadas", disse o governador Aníbal Gaviria à Rádio W.

Segundo a denúncia, eles também estão proibindo os professores de dar aulas e tentaram incendiar a prefeitura do município de Caucasia.

