França concorda em baixar os preços dos produtos nos supermercados

O governo francês anunciou nesta segunda-feira (6) um acordo com as principais empresas de distribuição varejista para limitar o preço de vários produtos durante um "trimestre anti-inflação", num contexto de tensão social devido à reforma da Previdência.

A iniciativa, que deve se estender até junho, pretende que as empresas ofereçam "o menor preço possível" para uma série de produtos de sua escolha, disse o ministro da Economia, Bruno Le Maire, após reunião com distribuidores.

O custo da operação, na qual participarão Carrefour e Casino, entre outros, será de "várias centenas de milhões de euros" e será financiado graças às margens dos varejistas, explicou Le Maire.

Diante do aumento dos preços dos alimentos, que atingiu 14,5% anual em fevereiro, segundo o escritório de estatísticas Insee, o governo busca há vários meses um mecanismo para sustentar o poder de compra.

O anúncio do "trimestre anti-inflação", que será reconhecido por um logotipo com as cores da bandeira francesa nos supermercados, ocorre em um momento de protestos em massa contra o projeto de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos.

Várias empresas também anunciaram operações comerciais nos últimos dias para reduzir os preços de vários produtos, como Carrefour, Intermarché e Monoprix.

