Exército ucraniano planeja reforçar posições em Bakhmut

O exército ucraniano planeja "reforçar" suas posições em Bakhmut, epicentro dos combates com as tropas russas no leste do país, informou a presidência da Ucrânia, em um momento de especulações sobre uma possível retirada das forças de Kiev desta localidade.

Os comandantes das forças ucranianas "se pronunciaram a favor de prosseguir com as operações de defesa e de um reforço de nossas posições em Bakhmut", durante uma reunião com o presidente Volodimir Zelensky, informou a presidência em um comunicado.

