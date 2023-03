Exército ucraniano chega a 'consenso' para 'continuar defendendo' Bakhmut

Existe "consenso" no Exército da Ucrânia para "continuar defendendo" Bakhmut, epicentro dos combates no leste do país, apesar do risco de o Exército russo cercar por completo esta cidade, declarou, nesta segunda-feira (6), à AFP, um conselheiro da Presidência ucraniana.

"Há consenso entre os militares sobre a necessidade de continuar defendendo a cidade e esgotando as forças inimigas, ao mesmo tempo em que se constroem novas linhas de defesa em paralelo, caso a situação mude", disse Mikhailo Podoliak.

