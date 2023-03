Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) apresentou hoje o sistema sem cimento de geopolímeros EcoShield? que minimiza a pegada de CO2 de uma construção de poços. Esta tecnologia inovadora elimina até 85% das emissões de CO2 incorporadas, quando comparado aos sistemas convencionais de cimentação de poços, que incluem o cimento Portland. O sistema EcoShield tem o potencial de evitar até 5 milhões de toneladas métricas de emissões de CO2 ao ano, equivalente a remover 1,1 milhão de carros das vias públicas a cada ano.

"A descarbonização do processo de construção de poços, que garante padrões de segurança e desempenho, é essencial ao rumo de nosso setor a zero líquido", disse Jesus Lamas, Presidente de Construção de Poços da SLB. "O sistema EcoShield sem cimento é um avanço que oferece recursos de isolamento zonal de padrão industrial, enquanto minimiza significativamente o impacto da produção de petróleo e gás a montante."

Além de suas emissões de CO2 incorporadas, o cimento Portland cria emissões significativas referentes ao transporte desde a fabricação até a implantação. O sistema EcoShield usa materiais naturais de origem local e fluxos de resíduos industriais em sua composição, o que o torna um método de integridade de poços muito mais sustentável.

O sistema sem cimento pode ser implantado em várias fases do ciclo de vida de um poço, incluindo abandono. Ele também pode ser implantado em uma gama de aplicações em campo, incluindo ambientes corrosivos.

Na Bacia de Permiano, a Pioneer Natural Resources implantou com sucesso a nova tecnologia sem cimento da SLB em uma campanha de testes em campo de 18 poços e continua com seu uso. Este programa piloto bem-sucedido na América do Norte comprovou o desempenho desta exclusiva solução sem cimento, ao reduzir substancialmente a pegada de CO2 no processo de construção de poços. Os ensaios em campo validaram a capacidade da tecnologia de se adequar aos fluxos de trabalho padrão de cimentação de campos petrolíferos sem grandes mudanças no processo de projeto, execução no local ou avaliação posterior ao trabalho.

O sistema EcoShield faz parte do portfólio SLB Transition Technologies?, que inclui tecnologias comprovadas que impulsionam o alto desempenho enquanto reduzem as emissões de CO2. O anúncio de hoje foi feito como parte da CERAWeek, o principal evento de energia do mundo que ocorre em Houston até 10 de março. Muitos dos temas desta semana estão centrados na transição energética e nos desafios em torno da escalabilidade.

"O EcoShield é um exemplo de soluções inovadoras e com visão de futuro que poderão ser dimensionadas e implantadas, a fim de ajudar a continuar a descarbonização do setor de petróleo e gás", disse Katharina Beumelburg, Diretora de Estratégia e Sustentabilidade da SLB. "Estes tipos de tecnologias mais sustentáveis e de baixo carbono são hoje de vital importância, uma vez que continuamos descobrindo e desenvolvendo novas soluções energéticas do amanhã."

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar petróleo e gás, fornecer tecnologia digital em escala, descarbonizar indústrias, além de desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

Mídia Moira Duff Diretor de Comunicação Externa Tel.: +1 (713) 375-3407 E-mail: [email protected]

Investidores Ndubuisi Maduemezia Vice-Presidente de Relações com Investidores Joy V. Domingo Diretor de Relações com Investidores Tel.: +1 (713) 375-3535 E-mail: [email protected]

