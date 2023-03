Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC, desenvolvedor e fabricante aditivo de sistemas e componentes mecânicos complexos para o setor aeroespacial e de defesa, anunciou hoje que recebeu um contrato da Bechtel Plant Machinery, Inc. ("BPMI") para desenvolver uma planta de fabricação aditiva em suporte ao Programa de Propulsão Nuclear Naval dos EUA. A nova planta integrada verticalmente irá desenvolver e fabricar aditivamente sistemas avançados de propulsão nuclear para programas submarinos em produção e em desenvolvimento da Marinha dos EUA, incluindo a próxima geração de submarinos de ataque movidos a energia nuclear.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005052/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A tecnologia aditiva, tanto no que se refere ao projeto como à fabricação, é bem conhecida por ser um método superior para fornecer sistemas complexos no setor aeroespacial e de defesa", disse Brian Neff, Fundador e Diretor Executivo da Sintavia. "Mas a adoção total da tecnologia não é possível sem investir em materiais, processos e sistemas de qualidade necessários para produzir aditivamente estes sistemas difíceis com sucesso e de modo repetido, investimentos que a Sintavia vem fazendo nos últimos sete anos. Como a Marinha dos EUA busca desenvolver plataformas submarinas avançadas, é imperativo que a tecnologia aditiva desempenhe um papel central neste desenvolvimento. Estamos comprometidos com o sucesso destes programas da Marinha e temos a expectativa de continuar construindo nosso relacionamento com a BPMI e o Programa de Propulsão Nuclear Naval nos próximos anos."

É esperado que a nova planta, localizada em Hollywood, Flórida, entre em operação no segundo trimestre de 2023.

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e fabrica aditivamente uma nova geração de sistemas de propulsão e termodinâmicos ao setor aeroespacial e de defesa. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui diversas acreditações Nadcap, além de outras acreditações aeroespaciais. Para mais informação, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005052/pt/

Contato

Sintavia, LLC Lindsay Lewis +1 954.474.7800

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags