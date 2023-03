Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

Como implementação das diretrizes do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e Sua Alteza Real, Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro, Mohammed bin Salman Al Saud, Ministro do Turismo do Reino da Arábia Saudita e Presidente do Conselho Administrativo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência, o Sr. Ahmed Aqeel Al-Khateeb assinou um contrato com o Governador do Banco Central da República da Turquia, Sahap Kavcioglu, para fazer um depósito significativo de US$ 5 bilhões no Banco Central da Turquia.

H.E. Mr. Ahmed Aqeel Al-Khateeb, KSA Minister of Tourism and SFD Chairman, signs a $5 billion deposit agreement with the Central Bank of Turkey, alongside Governor Sahap Kavcioglu, further enhancing economic cooperation between the two nations (Photo: AETOSWire)

Este depósito não é apenas uma comprovação da estreita cooperação e laços históricos que há entre o Reino da Arábia Saudita e a República da Turquia e seus povos, mas também uma demonstração do compromisso do Reino da Arábia Saudita em respaldar os esforços da Turquia para fortalecer sua economia bem como promover o crescimento social e o desenvolvimento sustentável.

O depósito irá contribuir para fortalecer a economia turca, ao abordar aspectos econômicos em vários setores. Ao fazer este depósito, o Reino da Arábia Saudita expressa seu grande apoio ao povo turco e sua confiança no futuro da economia turca.

