Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

A fim de atrair capital estrangeiro para a implementação de projetos de investimento diretos, o Peru participará da convenção Prospectors & Developers Association of Canada(PDAC), a principal convenção de mineração do mundo que acontece em Toronto, no Canadá, de 5 a 8 de março.

Peruvian services for the mining industry will attract international investment at PDAC 2023 (Photo: PROMPERU)

A participação do Peru é uma oportunidade excelente para se destacar aos investidores no ecossistema de mineração global as vantagens competitivas e o forte potencial do país no setor de fornecedores e serviços de mineração. Da mesma forma, será uma ótima oportunidade para divulgação das políticas e regulamentos que nosso governo está desenvolvendo para facilitar o investimento sustentável no setor, ajudando na geração de empregos e na transferência de tecnologia.

Graças ao trabalho conjunto realizado pelos setores públicos e privados do Peru, o país está entre os oito principais destinos no mundo para a atividade de exploração. É por isso que as atividades incluídas em sua participação estão gerando um grande interesse entre os participantes do evento.

Para esta edição de 2023 da convenção PDAC, o Peru busca estreitar suas relações com os investidores estrangeiros e empresas no setor de serviços de mineração para facilitar os laços com o setor empresarial peruano. Além disso, ele espera posicionar o país andino como um importante destino de turismo para vários mercados que participam do evento.

