Comunicado do Business Wire :Lux Vitae Worldwide

Dr. Jack Kolenda de Toronto e Lux Vitae Worldwide sentem o prazer de anunciar que o tratamento de descolonização nasal Steriwave, foi utilizado com sucesso pela banda de rock KISS desde setembro de 2021, para prevenir a transmissão e propagação de COVID-19 em sua turnê mundial e no tratamento de indivíduos positivos com COVID-19 em Toronto e em todo o Canadá.

Doc McGhee, o lendário empresário do KISS diz: "Seria impossível, não improvável, mas impossível, para o KISS continuar em sua turnê mundial sem a proteção do tratamento Steriwave."

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2023 10H, TORONTO, ONTÁRIO, CANADÁ

Local: Vantage Venues, Conference Room S1, The Sun Life Tower, 150 King Street West, 27th Floor, Toronto (quando chegar ao 27º andar, dirija-se à recepção e informe que irá assistir à conferência de imprensa da Lux Vitae)

Para detalhes da conferência de imprensa e confirmar presença, ligue:

(416) 912-7130

ORGANIZADO POR ROD BLACK

PALESTRANTES:

DR. JACK KOLENDA, CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA E DIRETOR MÉDICO DA VERSO SURGERY, OAKVILLE, ONTÁRIO, CANADÁ

DOC MCGHEE, EMPRESÁRIO DO KISS

MICHAEL "PINBALL" CLEMONS

GARY LEEMAN, EX-JOGADOR DO TORONTO MAPLE LEAFS, JOGADOR DO MONTREAL CANADIENS E VENCEDOR DA STANLEY CUP

DR. JOSEP ARGEMI, MD, PhD, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA, UNIVERSIDADE DE NAVARRA EM PAMPLONA, ESPANHA

GARY SEGAL, EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UBC DO HOSPITAL GERAL DE VANCOUVER

Em uma época em que muitas equipes esportivas e artistas se isolavam devido à ameaça de COVID-19, em agosto de 2021, a banda de rock KISS embarcou na maior turnê de música 'rock and roll' desde o início da pandemia de coronavírus com um tour planejado por 61 cidades em 31 países em quatro continentes do mundo. Em seu encontro na Filadélfia em 26 de agosto de 2021, Paul Stanley, o co-fundador, vocalista e guitarrista principal do KISS, contraiu a infecção de COVID-19 e o KISS teve que cancelar 9 datas de concertos no início de sua turnê mundial. O lendário empresário do KISS, Doc McGhee, ouviu falar sobre o tratamento de descolonização nasal Steriwave e, após uma devida diligência substancial, tomou a decisão de implantar o tratamento Steriwave na turnê mundial do KISS.

Sob a supervisão do Dr. Jack Kolenda, cirurgião otorrinolaringologista e do diretor médico do Verso Surgery Center em Oakville, Ontário, Canadá, e Lux Vitae Worldwide, Doc McGhee, empresário do KISS, implantou o tratamento de descolonização nasal Steriwave para proteger a banda KISS, direção e equipe durante sua turnê mundial, para evitar a transmissão e disseminação da COVID-19. O protocolo de tratamento exigia que o KISS, sua direção e equipe se tratassem com o tratamento Steriwave por quatro minutos todos os dias de apresentação, que é exatamente o mesmo protocolo de tratamento que vem sendo utilizado no Hospital Geral de Vancouver, como padrão de atendimento durante mais de 12 anos, para tratar quase todos os pacientes antes da cirurgia, proteger contra a disseminação de MRSA e outras infecções hospitalares.

O protocolo Steriwave COVID-19, aperfeiçoado durante a pandemia pelo Dr. Jack Kolenda, foi utilizado em 344 pacientes positivos com COVID-19 com o tratamento Steriwave, para reduzir a progressão sistêmica dos sintomas de COVID-19 e promover uma cura mais rápida. Vários destes pacientes estarão presentes na conferência de imprensa para relatar suas experiências pessoais com o tratamento Steriwave.

O Dr. Kolenda vinha utilizando o tratamento de descolonização nasal Steriwave para o mesmo propósito que vem sendo utilizado no Hospital Geral de Vancouver, para evitar que seus pacientes contraíssem infecções do local cirúrgico após a cirurgia. No início da pandemia de COVID-19, na ausência de quaisquer medidas preventivas para evitar a transmissão e disseminação de COVID-19 e na ausência de qualquer tratamento para indivíduos positivos com COVID-19, o Dr. Kolenda revisou a literatura existente e observou que pacientes com menores cargas virais e bacterianas no nariz eram menos propensos a morrer ou ser hospitalizados. Com esta informação, o Dr. Kolenda iniciou o uso do Steriwave para tratar sua equipe e pacientes, a fim de prevenir a transmissão e disseminação de COVID-19.A adoção do tratamento Steriwave em seu centro cirúrgico teve um efeito protetor contra infecções por COVID-19 entre sua equipe, encorajando assim o Dr. Kolenda a expandir o uso do tratamento Steriwave para criar um protocolo de tratamento, o protocolo Kolenda Argemi, que informou os bem sucedidos ensaios clínicos no Sunnybrook Hospital (Toronto) e na Universidade Clinica de Navarra, um instituto médico e de pesquisa líder mundial em Pamplona, Espanha. Ambos estes ensaios demonstraram subsequentemente redução substancial da carga viral nas narinas anteriores (a parte frontal do nariz) e diminuição da capacidade de infecção de COVID-19 em pacientes positivos com COVID-19.

O tratamento de fotodesinfecção nasal Steriwave é uma terapia antimicrobiana não antibiótica, baseada em luz, desenvolvida pela Ondine Biomedical, com sede em Vancouver. O Steriwave é capaz de erradicar com rapidez todas as variantes do coronavírus e quaisquer cofatores bacterianos ou fúngicos infecciosos em minutos. O protocolo de tratamento Steriwave contra COVID-19 desenvolvido pelo Dr. Kolenda e Dr. Josep Maria Argemi, é um tratamento tópico não invasivo, antiviral, do trato respiratório superior, que mata o coronavírus nas narinas anteriores, uma fonte primária de infecção. Em 2021, o tratamento Steriwave recebeu reconhecimento internacional pela Conferência Internacional de Prevenção e Controle de Infecções (ICPIC), em Genebra, como ganhador do Prêmio de Excelência em Inovação pelo uso do tratamento Steriwave em indivíduos positivos com COVID-19.

O Dr. Kolenda foi o primeiro médico no mundo a fornecer o tratamento Steriwave a pacientes positivos com COVID-19, alguns dos quais eram imunocomprometidos e altamente sintomáticos, observando a rápida solução dos sintomas de COVID-19 em todos os indivíduos tratados com Steriwave. Muito importante, nenhum dos pacientes positivos com COVID-19 tratados com Steriwave foi internado em hospital. Houve confirmação recente da eficácia do protocolo de tratamento Steriwave, Kolenda Argemi em um estudo de ensaio aleatório de controle de pacientes com COVID-19, realizado pela Universidade Clinica de Navarra em Pamplona, Espanha e publicado em Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2023.1110467/full). O ensaio aleatório de controle da Universidade de Navarra demonstrou que o tratamento Steriwave foi capaz de reduzir substancialmente a carga viral nas narinas anteriores (frente do nariz), ao diminuir substancialmente a capacidade de infecção da COVID-19, bem como resolver com rapidez seus sintomas.

O autor principal, co-investigador principal e professor associado do Departamento de Medicina Ocupacional da Universidade de Navarra, Dr. Alejandro Fernández Montero, comentou: "Este estudo aleatório e controlado mostra que a fotodesinfecção pode ser um novo tratamento eficaz e seguro para portadores de SARS-CoV-2, diminuindo significativamente o período de capacidade de infecção.O mais animador é a demonstração de uma resposta imune adaptativa em pacientes tratados. Esta é a base da vacinação e significa que a descolonização nasal pode fornecer um tratamento de vírus respiratório alternativo, de baixo custo e amplamente acessível durante futuras pandemias. O tratamento ajudou especificamente a manter, ao longo do tempo, a imunidade mediada por células, o que é notável, pois esta é a proteção imunológica necessária contra doenças graves."

O Dr. José Luís del Pozo, Chefe da Divisão de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica da Universidade Clínica de Navarra, co-investigador principal e autor do estudo, comentou: "Este estudo expandiu nossa compreensão da patogênese do SARS-CoV-2, pois, curiosamente, mostramos que o tratamento com aPDT aplicado apenas nas passagens nasais também reduziu a colonização do SARS-CoV-2 na região nasofaríngea. Isto implica que podemos ser capazes de propagação viral lenta do trato respiratório superior para o inferior, ao reduzir a extensão da doença e, assim, diminuir a pressão sobre instalações hospitalares, como a UTI.Isto também significa que podemos retardar ou inibir a propagação viral de pessoa para pessoa durante um surto, tanto em ambientes clínicos quanto não clínicos, mesmo quando estes pacientes tenham sido previamente vacinados."

Uma descoberta significativa do ensaio aleatório de controle é que a fotodesinfecção Steriwave prolongou substancialmente a imunidade do paciente contra a COVID-19 em 20 semanas após o tratamento. Esta descoberta sugere que o tratamento Steriwave é uma das inovações mais importantes na luta contra o coronavírus e outros patógenos respiratórios. O tratamento Steriwave provou ser seguro e eficaz tanto para prevenir a transmissão e disseminação da COVID-19 como para tratar pacientes positivos com COVID-19, sendo uma solução altamente eficaz para proteger funcionários na linha de frente e profissionais de saúde como parte do EPI.

Em um comunicado à imprensa recente comentando sobre os resultados do ensaio aleatório de controle do Steriwave da Universidade de Navarra, a fundadora e diretora executiva da Ondine Biomedical, Carolyn Cross, declarou: "O estudo da Universidade Clínica de Navarra lança uma nova luz sobre o tratamento Steriwave contra vírus respiratórios, onde os antibióticos são totalmente ineficazes e novas terapias antivirais são limitadas. À medida que novas variantes de COVID-19 surgem rapidamente em todo o mundo, esperamos poder fazer nossa parte ajudando nossas comunidades, hospitais, clínicas e equipes de emergência a lidar com estas novas ameaças. O Steriwave vem sendo utilizado com sucesso em centros cirúrgicos de hospitais canadenses durante mais de dez anos, reduzindo significativamente as taxas de infecção pós-cirúrgica, o tempo de internação e as taxas de readmissão hospitalar. A eliminação de um amplo espectro de patógenos do nariz antes da cirurgia provou ser um fator importante na redução de infecções hospitalares nestes hospitais. Mais de 100.000 pacientes já se beneficiaram deste tratamento sem dor, com abordagem rápida e controle de infecção, tudo sem medo de formação de resistência e possibilidade de efeitos adversos por antibióticos."

O tratamento de descolonização de fotodesinfecção nasal Steriwave foi desenvolvido e é produzido pela Ondine Biomedical, uma empresa de ciências da vida com sede em Vancouver (www.ondinebio.com), que negocia na Bolsa de Valores AIM de Londres sob o símbolo de negociação (OBI). A Ondine Biomedical é líder mundial no desenvolvimento e criação de tratamentos e tecnologias de fotodesinfecção antimicrobiana com 7 produtos em sua linha de fornecimento.

O tratamento e a tecnologia de terapia fotodinâmica antimicrobiana Steriwave erradicam e mitigam o que a OMS, o CDC e a Fundação Bill e Melinda Gates identificam como uma das maiores ameaças à humanidade na próxima década; infecção resistente a antibióticos e resistência antimicrobiana (AMR).

O tratamento Steriwave é aprovado no Canadá, União Europeia, Reino Unido, Irlanda, Austrália e México.

O tratamento Steriwave não está à venda ou distribuição nos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230305005052/pt/

Contato

(416) 912-7130

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags