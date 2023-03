Comunicado do Business Wire :Graforce

Nos dias 6 e 7 de março, noCongresso Internacional de GNL 2023, mais de 350 empresas discutirão os principais desafios da indústria de GNL - desde a infraestrutura de transporte e armazenamento até o uso como combustível ou pelos usuários finais.A Graforceapresentará a eletrólise de metano (plasmólise) - uma tecnologia revolucionária, que converte GNL em hidrogênio. Isso permite que grandes usuários de gás passem a usar hidrogênio de queima limpa sem mudar seu fornecedor de energia ou método de transporte.

Graforce has developed methane electrolysis plants. Erected at LNG terminals or other decentralized locations, they can decarbonize LNG/LPG by converting methane into hydrogen and solid carbon. This allows large gas users to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or method of transporting. (Photo: Business Wire)

"Ainda não podemos ficar completamente sem combustíveis fósseis. Mas a UE ainda pode atingir suas metas de descarbonização se o GNL, GLP ou gás natural não forem mais queimados, mas convertidos em hidrogênio e carbono sólido com a ajuda da eletricidade verde e das nossas usinas de hidrogênio", disse o Dr. Jens Hanke, CTO da Graforce.

Nas usinas modulares de plasmólise, um campo de plasma de alta frequência, gerado por eletricidade renovável, divide hidrocarbonetos como o metano em seus componentes moleculares: hidrogênio e carbono sólido. Em comparação com a eletrólise da água, a plasmólise requer apenas um quinto da energia para produzir a mesma quantidade de hidrogênio. Uma única usina de 20 megawatts pode converter cerca de 70.000 toneladas métricas de GNL em hidrogênio por ano e economizar cerca de 200.000 toneladas métricas de CO2.

O hidrogênio pode ser usado para eletricidade livre de emissões e geração de calor ou na indústria química. Como o CO2 é sequestrado em produtos ao longo prazo, essa tecnologia também é a primeira alternativa pronta para o mercado destinada ao armazenamento de captura de carbono.

Cooperação para geração de energia e calor combinada de eletricidade autônoma

Em janeiro de 2023, a Graforce iniciou uma cooperação com a Kawasaki Gas Turbine Europe. Dentro da solução da usina, o hidrogênio livre de carbono é produzido a partir de biometano, gás natural, GNL ou GLP. Isso é convertido em eletricidade na turbina a gás de hidrogênio da Kawasaki e reutilizado na plasmólise para produzir hidrogênio. Assim, a eletricidade livre de CO2 e calor de alta temperatura são gerados. Uma vez iniciado, todo o sistema não requer mais eletricidade.

Sobre a Graforce

A Graforce é uma empresa alemã de tecnologia de hidrogênio. Suas usinas power-to-X produzem hidrogênio livre de dióxido de carbono ou dióxido de carbono negativo e matérias-primas sintéticas - com maior eficiência e menores custos de infraestrutura na faixa de vários megawatts. Assim, a Graforce descarboniza energias fósseis, setores industriais e setores de aquecimento, transporte e construção. A empresa está atualmente em processo de expansão de suas parcerias estratégicas para escalar rapidamente sua tecnologia de hidrogênio em todo o mundo. www.graforce.com/EN

Contato

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke Fone: +49 30-63 2222-110 [email protected]

