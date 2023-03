Chelsea recebe Dortmund em busca de virada na Champions; Benfica é favorito contra Brugge

Derrotado por 1 a 0 pelo Borussia Dortmund na Alemanha, o Chelsea joga sua sobrevivência na Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira (7), no jogo de volta das oitavas de final em Londres, ao mesmo tempo em que o Benfica recebe o Brugge em Lisboa como favorito à classificação, após a vitória por 2 a 0 na ida na Bélgica.

Os 'Blues' investiram pesado em contratações na última janela de transferências (680 milhões de euros) e o novo proprietário do clube, o americano Todd Boehly, cruza os dedos para manter as esperanças de título na principal competição europeia.

Seu time de estrelas perdeu por pouco em Dortmund e quer a virada jogando em Stamford Bridge para tentar voltar aos trilhos na temporada.

Desde o jogo de ida, foram duas derrotas e uma vitória no Campeonato Inglês, onde o clube se encontra em uma situação incômoda, ocupando apenas a décima posição.

"Precisamos de recursos para vencer, mas também de algo mais (...) Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, e é aí onde eu devo fazer o meu trabalho", disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira o técnico dos 'Blues', Graham Potter.

Por sua vez, o Dortmund vem de uma série de dez vitórias consecutivas em 2023, o que permitiu à equipe alcançar o Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão.

Mas se nada está decidido no mata-mata entre Chelsea e Borussia Dortmund, o suspense é menor no outro jogo de volta das oitavas desta terça-feira, entre Benfica e Brugge.

Os 'Encarnados' lideram com tranquilidade o Campeonato Português, com oito pontos de diferença para o Porto, e contra os belgas têm uma vantagem de dois gols construída fora de casa no jogo de ida há três semanas.

O time de Lisboa mantém assim o bom momento vivido na fase de grupos da Champions, a qual terminou invicto e na liderança em uma chave com gigantes como Juventus e Paris Saint-Germain.

Já o Brugge não é mais o mesmo que surpreendeu na primeira parte da temporada, ao acumular uma série de maus resultados que levaram à demissão do técnico Carl Hoefkens, substituído pelo Scott Parker.

Uma classificação dos belgas às quartas de final seria uma façanha.

-- Programação de terça-feira dos jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa:

(17h00)

Chelsea (ING) - Borussia Dortmund (ALE)

Benfica (POR) - Brugge (BEL)

