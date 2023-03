Arábia Saudita depositará US$ 5 bilhões no Banco Central da Turquia após terremoto

A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira (6) que depositará US$ 5 bilhões (cerca de R$ 26 bilhões) no Banco Central da Turquia, um estímulo potencialmente importante em um momento em que o país luta contra a inflação e os danos causados pelo terremoto do mês passado.

Ahmed Al Khateb, ministro saudita do Turismo e presidente do Conselho de Administração do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, assinou um acordo com o governador do banco central turco, Sahap Kavcioglu, "para fazer um depósito significativo de 5 bilhões de dólares", informou o governo saudita em um comunicado.

"Este depósito é uma prova da estreita cooperação e dos laços históricos que existem entre a Arábia Saudita e a Turquia", disse o comunicado.

A decisão, que fortalecerá as reservas de moedas da Turquia e a ajudará a combater a inflação, foi tomada por ordem do rei Salman e do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, segundo o comunicado.

A Turquia já sofria com uma inflação fora de controle e sua moeda estava desvalorizada antes do forte terremoto de magnitude 7,8, que abalou o país e a vizinha Síria no mês passado, matando mais de 50.000 pessoas.

