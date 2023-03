PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== ONU OCEANOS ===

NAÇÕES UNIDAS:

ONU alcança acordo 'histórico' para preservação do alto-mar

Os Estados-membros da ONU chegaram a um acordo neste sábado(4) para criar o primeiro tratado internacional para a preservação do-alto mar, destinado a combater as ameaças que pesam sobre os ecossistemas vitais para a humanidade.

(ONU clima meio ambiente oceano, 735 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia afirma que russos continuam 'tentando' cercar Bakhmut

Os soldados russos continuam seus esforços para cercar Bakhmut (leste), cidade que se tornou o mais novo símbolo da guerra na Ucrânia, informou neste domingo(5) o Exército ucraniano, que afirma ter repelido os ataques.

(Ucrânia conflito Rússia, 429 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== CHINA CONGRESSO ===

China estabelece meta de crescimento prudente e aumenta gastos militares

A China divulgou neste domingo(5) uma das metas de crescimento mais baixas dos últimos anos para 2023, mas aumentou seus gastos militares no início de sua sessão anual do Congresso Nacional do Povo, que deve conceder um terceiro mandato presidencial a Xi Jinping.

(China congresso economia, 450 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Um ano após receber tapa no Oscar, Chris Rock responde Will Smith na Netflix

Um ano após receber um tapa de Will Smith no palco da cerimônia do Oscar, o humorista americano Chris Rock teve sua revanche neste sábado(4).

(EUA Oscar cinema, 398 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

LARISSA:

Premier grego pede desculpas por acidente ferroviário em meio a novos protestos

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis, pediu desculpas aos familiares dos 57 mortos na pior tragédia ferroviária do país, onde novas manifestações terminaram em confrontos neste domingo(5).

(Grécia transporte trens acidente, 448 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Príncipe Harry e Meghan são convidados para coroação de Charles III

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles III, informou o The Sunday Times neste domingo (05). O casal, que mora nos Estados Unidos desde 2020, ainda não informou se comparecerá.

(Inglaterra realeza, 400 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- AUTOMOBILISMO - Acompanhamento do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1

-- FUTEBOL - Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

