Monaco empata com Troyes e perde chance de subir para 2º no Francês

O Monaco empatou em 2 a 2 neste domingo fora de casa com o Troyes, pela 26ª rodada do Campeonato Francês, e perdeu chance de subir provisoriamente para a vice-liderança na tabela.

O time do Principado saiu atrás com gol de Rominigue Kouamé (31') e virou na reta final com Wissam Ben Yedder (80' e 83'), mas nos acréscimos os anfitriões empataram com Iké Ugbo (90'+1).

Com este resultado, o Monaco tira do Lens a terceira posição, com 51 pontos, mas fica um atrás do Olympique de Marselha (2º), que ainda hoje visita o Rennes (5º).

Já o Troyes permanece na vice-lanterna, a dois pontos do Strasbourg (16º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O jogo foi dirigido por um trio de arbitragem feminino, com Stéphanie Frappart assistida por Manuela Nicolosi e Elodie Coppolla.

Também neste domingo, o maior beneficiado na luta contra a queda foi o Brest (15º), que venceu por 1 a 0 o Strasbourg, enquanto o Montpellier (13º) atropelou o lanterna Angers com uma goleada por 5 a 0.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Nice - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

Lens - Lille 1 - 1

PSG - Nantes 4 - 2

- Domingo:

Troyes - Monaco 2 - 2

Toulouse - Clermont-Ferrand 0 - 1

Reims - Ajaccio 1 - 0

Strasbourg - Brest 0 - 1

Montpellier - Angers 5 - 0

(13h05) Lyon - Lorient

(16h45) Rennes - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 26 20 3 3 66 25 41

2. Olympique de Marselha 52 25 16 4 5 48 25 23

3. Monaco 51 26 15 6 5 55 36 19

4. Lens 51 26 14 9 3 40 21 19

5. Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

6. Lille 45 26 13 6 7 46 33 13

7. Nice 42 26 11 9 6 34 22 12

8. Reims 40 26 9 13 4 34 26 8

9. Lorient 39 25 11 6 8 38 36 2

10. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

11. Clermont-Ferrand 34 26 9 7 10 26 34 -8

12. Toulouse 32 26 9 5 12 41 46 -5

13. Montpellier 30 26 9 3 14 41 46 -5

14. Nantes 28 26 6 10 10 27 34 -7

15. Brest 23 26 5 8 13 27 42 -15

16. Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

17. Auxerre 22 26 5 7 14 23 49 -26

18. Ajaccio 21 26 6 3 17 20 47 -27

19. Troyes 20 26 4 8 14 36 57 -21

20. Angers 10 26 2 4 20 21 58 -37

