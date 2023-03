Inter vence Lecce e volta à vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão aproveitou a derrota do rival Milan no sábado para ficar isolada na vice-liderança do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Lecce por 2 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 25ª rodada.

Henrikh Mkhitaryan, com um belo chute no ângulo (29'), e Lautaro Martínez (53') marcaram os gols que permitiram à Inter recuperar a segunda posição na tabela, ocupada provisoriamente desde a sexta-feira pela Lazio, que surpreendeu ao vencer por 1 a 0 o líder Napoli.

Apesar da derrota, o time napolitano (65 pontos) segue com uma larga vantagem sobre os 'nerazzurri' (50 pontos), em uma campanha impressionante de 21 vitórias em 25 jogos.

A Lazio é a terceira, seguida pelo Milan, que pode ser alcançado pela Roma (5ª, 44 pontos), caso os 'giallorossi' vençam a Juventus (7ª) no último jogo deste domingo.

Na luta contra o rebaixamento, esta 25ª rodada não foi boa para as equipes que buscam a permanência na elite: o Hellas Verona (18º) teve que se contentar com um frustrante empate com a Spezia (17ª) em 0 a 0, mesmo resultado do duelo entre a lanterna Sampdoria e a Salernitana (16ª).

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Lazio 0 - 1

- Sábado:

Monza - Empoli 2 - 1

Atalanta - Udinese 0 - 0

Fiorentina - Milan 2 - 1

- Domingo:

Spezia - Hellas Verona 0 - 0

Sampdoria - Salernitana 0 - 0

Inter - Lecce 2 - 0

(16h45) Roma - Juventus

- Segunda-feira:

(14h30) Sassuolo - Cremonese

(16h45) Torino - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 25 21 2 2 58 16 42

2. Inter 50 25 16 2 7 46 28 18

3. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

4. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

5. Roma 44 24 13 5 6 31 21 10

6. Atalanta 42 25 12 6 7 42 28 14

7. Juventus 35 24 15 5 4 40 19 21

8. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

9. Udinese 32 25 7 11 7 33 30 3

10. Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5

11. Torino 31 24 8 7 9 26 29 -3

12. Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2

13. Empoli 28 25 6 10 9 23 33 -10

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 25 6 9 10 24 29 -5

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 21 25 4 9 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 18 25 4 6 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24

20. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

