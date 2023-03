Eintracht empata fora de casa com o Wolfsburg pelo Campeonato Alemão

O Eintracht Frankfurt empatou em 2 a 2 em sua visita ao Wolfsburg neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, e deixou escapar uma grande oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

A 11 jogos para o fim da Bundesliga, o Eintracht é o sexto colocado na tabela com 39 pontos, três atrás de RB Leipzig (4º) e Freiburg (5º) e a cinco do Union Berlin (3º). Nenhuma dessas três equipes venceu neste fim de semana.

O time de Frankfurt saiu atrás no placar com o Wolfsburg marcando através de Omar Marmoush (10'), mas rapidamente conseguiu a virada com gols de Randal Kolo Muani (22') e Evan Ndicka (26'). Mas ainda antes do intervalo, os donos da casa chegaram ao empate definitivo balançando as redes com Yannick Gerhardt (43').

No outro jogo deste domingo, o Bayer Leverkusen (9º) goleou por 4 a 1 o Hertha Berlim (14º) para manter as esperanças de alcançar a zona de classificação para as competições europeias.

O líder do campeonato é o Bayern de Munique, que no sábado derrotou o Stuttgart (15º) por 2 a 1.

O gigante da Baviera tem os mesmos 49 pontos do Borussia Dortmund (2º), que na sexta-feira abriu a rodada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Leipzig.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2 - 1

- Sábado:

Augsburg - Werder Bremen 2 - 1

Mainz - Hoffenheim 1 - 0

B. Moenchengladbach - Freiburg 0 - 0

Bochum - Schalke 04 0 - 2

Union Berlin - Colônia 0 - 0

Stuttgart - Bayern de Munique 1 - 2

- Domingo:

Bayer Leverkusen - Hertha Berlim 4 - 1

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 49 23 14 7 2 66 22 44

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 47 28 19

3. Union Berlin 44 23 13 5 5 35 27 8

4. RB Leipzig 42 23 12 6 5 46 29 17

5. Freiburg 42 23 12 6 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 39 23 11 6 6 45 33 12

7. Mainz 35 23 10 5 8 38 34 4

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 42 31 11

9. Bayer Leverkusen 31 23 9 4 10 40 37 3

10. B. Moenchengladbach 30 23 8 6 9 38 39 -1

11. Werder Bremen 30 23 9 3 11 35 43 -8

12. Colônia 27 23 6 9 8 32 36 -4

13. Augsburg 27 23 8 3 12 28 39 -11

14. Hertha Berlim 20 23 5 5 13 28 44 -16

15. Stuttgart 19 23 4 7 12 28 40 -12

16. Hoffenheim 19 23 5 4 14 29 42 -13

17. Schalke 04 19 23 4 7 12 18 42 -24

18. Bochum 19 23 6 1 16 24 56 -32

