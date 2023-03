Barcelona vence Valencia no Camp Nou; Real Madrid e Betis empatam sem gols

O Barcelona, que jogou os últimos 30 minutos com dez em campo, segurou o resultado de 1 a 0 em casa contra o Valencia e conseguiu os três pontos, em jogo disputado neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Real Madrid não passou de um empate sem gols com o Betis.

Com 62 pontos, o Barça consolida sua liderança, abrindo nove de vantagem sobre o time merengue (2º), que não resistiu à pressão em sua visita ao quinto colocado na tabela.

Por sua vez, o Valencia (19º) se complica na luta contra a queda para a segunda divisão, posição à qual o clube não está acostumado a frequentar.

O time catalão abriu o placar no início do primeiro tempo com Raphinha de cabeça, aproveitando cruzamento de Sergio Busquets (15').

Na reta final da partida, a expulsão do zagueiro uruguaio Ronald Araújo (58') complicou a vida do Barça, que minutos antes tinha perdido um pênalti com Ferran Torres (55') acertando a trave do goleiro Giorgi Mamardashvili.

Com um a menos em campo, os 'blaugrana' se fecharam na defesa para segurar o desesperado Valencia, que conquistou apenas três dos últimos 21 pontos em disputa no campeonato.

O Real Madrid foi a Sevilha no último jogo do dia, já sabendo da vitória do Barcelona, e não conseguiu voltar com os três pontos.

O time merengue teve um gol anulado aos 12 minutos de jogo em cobrança de falta de Benzema, com a arbitragem flagrando toque de mão do zagueiro Antonio Rüdiger na trajetória da bola.

O jogo foi movimentado e houve chances para ambos os lados, com o Real Madrid foi salvo em várias ocasiões pela atuação inspirada do goleiro Thibaut Courtois.

"Não, ainda não", respondeu o técnico madridista, Carlo Ancelotti, quando perguntado se dava como perdido o Campeonato Espanhol. "Pode-se pensar que a vantagem do Barça é grande, mas temos que lutar até o final".

Na luta pelas competições europeias, o Rayo Vallecano (7º) empatou em 0 a 0 com o Athletic Bilbao (8º), que terminou o jogo com um a menos após a expulsão de Oihan Sancet (90'+3).

No primeiro jogo deste domingo, o Valladolid (14º) saiu da zona de rebaixamento ao derrotar em casa o Espanyol (12º) por 2 a 1.

Iván Sánchez (25') e Álvaro Aguado (62') marcaram para os anfitriões, enquanto Martin Braithwaite (87') descontou para os visitantes.

