PSG vence Nantes, mantém liderança folgada no Francês e já pensa no Bayern pela Champions

O Paris Saint-Germain manteve sua liderança folgada no Campeonato Francês ao vencer neste sábado o Nantes (13º) por 4 a 2, pela 26ª rodada, e já pensa no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique (derrota por 1 a 0 na ida).

O astro argentino Lionel Messi (12') e Jaouen Hadjam (17', contra) abriram 2 a 0 para o PSG, mas Ludovic Blas (31') e Ignatius Ganago (38') empataram antes do intervalo. Já no segundo tempo, Danilo Pereira (60') e Kylian Mbappé (90'+2) garantiram a vitória dos parisienses.

Ao balançar as redes contra o Nantes, Mbappé chegou a 201 gols pelo PSG e ultrapassou o uruguaio Edinson Cavani como o maior artilheiro da história do clube.

O time do técnico Christophe Galtier abre provisoriamente uma vantagem de 11 pontos sobre o Olympique de Marselha (2º) e caminha a passos largos rumo a mais um título da Ligue 1.

Mas a grande ambição do PSG é a Champions, pela qual a equipe visita na próxima quarta-feira o Bayern com a obrigação de vencer se quiser passar às quartas de final.

No outro jogo disputado neste sábado, o Lens (3º) empatou em 1 a 1 com o Lille (6º) no clássico do norte da França e segue perdendo pontos importantes na briga por uma vaga na próxima Champions.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

Lens - Lille 1 - 1

PSG - Nantes 4 - 2

- Domingo:

(09h00) Troyes - Monaco

(11h00) Toulouse - Clermont-Ferrand

Reims - Ajaccio

Strasbourg - Brest

Montpellier - Angers

(13h05) Lyon - Lorient

(16h45) Rennes - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 26 20 3 3 66 25 41

2. Olympique de Marselha 52 25 16 4 5 48 25 23

3. Lens 51 26 14 9 3 40 21 19

4. Monaco 50 25 15 5 5 53 34 19

5. Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

6. Lille 45 26 13 6 7 46 33 13

7. Nice 42 26 11 9 6 34 22 12

8. Lorient 39 25 11 6 8 38 36 2

9. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

10. Reims 37 25 8 13 4 33 26 7

11. Toulouse 32 25 9 5 11 41 45 -4

12. Clermont-Ferrand FC 31 25 8 7 10 25 34 -9

13. Nantes 28 26 6 10 10 27 34 -7

14. Montpellier 27 25 8 3 14 36 46 -10

15. Strasbourg 22 25 4 10 11 30 43 -13

16. Auxerre 22 26 5 7 14 23 49 -26

17. Ajaccio 21 25 6 3 16 20 46 -26

18. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

19. Troyes 19 25 4 7 14 34 55 -21

20. Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

bur-dam/dr/cb

