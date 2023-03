Manchester Ciy vence Newcastle coloca pressão no Arsenal

O Manchester City retornou provisoriamente a ficar a dois pontos do líder Arsenal na tabela do Campeonato Inglês ao derrotar o Newcastle por 2 a 0 neste sábado, na abertura da 26ª rodada.

Com seus 58 pontos, o City espera um tropeço dos 'Gunners', que tem 60 pontos e hoje ainda recebe o Bournemouth (19º) no Emirates Stadium.

Para o Newcastle, que na semana passada foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa, a derrota liga o sinal de alerta, após a equipe conseguir apenas três pontos nas últimas cinco rodadas.

Quinto colocado com 41 pontos, o Newcastle pode ser ultrapassado no domingo pelo Liverpool, que com 39 pontos recebe o Manchester United (3º).

Os 'Citizens', sem fazer uma grande partida, marcaram nas duas primeiras finalizações na direção do gol.

Phil Foden, que vive grande momento, invadiu a defesa adversária antes de bater para o gol. A bola desviou em Sven Botman - que na final da Copa da Liga tinha marcado um gol contra - e ficou longe do alcance do goleiro Nick Pope (15').

No segundo tempo, o português Bernardo Silva fez o segundo depois de receber grande passe do artilheiro norueguês Erlin Haaland (67').

Na reta final da partida, uma boa ação coletiva construída por Jack Grealish, que passou para Foden, poderia ter deixado o placar mais elástico a favor do City, não fosse a boa defesa de Pope (86').

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

Manchester City - Newcastle 2 - 0

Aston Villa - Crystal Palace

Brighton - West Ham

Wolverhampton - Tottenham

Chelsea - Leeds

Arsenal - AFC Bournemouth

(14h30) Southampton - Leicester

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Everton

(13h30) Liverpool - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Brentford - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 60 25 19 3 3 56 23 33

2. Manchester City 58 26 18 4 4 66 25 41

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 25 14 3 8 46 35 11

5. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18

6. Liverpool 39 24 11 6 7 40 28 12

7. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 24 8 7 9 23 25 -2

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 25 6 6 13 18 35 -17

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 25 5 6 14 17 36 -19

19. Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

