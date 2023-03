Atlético de Madrid atropela Sevilla (6-1) e sobe para 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid subiu para a terceira posição no Campeonato Espanhol ao atropelar em casa o Sevilla por 6 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 24ª rodada.

Com 45 pontos, o Atlético ultrapassa na tabela a Real Sociedad (4ª), que na sexta-feira não passou de um decepcionante empate sem gols com o Cádiz (14º).

O caminho para a vitória do time 'colchonero' foi aberto pelo holandês Memphis Depay, com dois gols separados por apenas quatro minutos no primeiro tempo (23' e 26').

Antes do intervalo, Youssef En Nesyri (39') descontou para o Sevilla, mas no início da segunda etapa o Atlético ampliou com Griezmann batendo bonito de fora da área (53').

Minutos depois, o belga Yannick Carrasco fez o quarto (69') do Atlético, que ainda marcou mais duas vezes com Álvaro Morata (76' e 90'+2)

O Sevilla ainda perdeu um pênalti com o croata Ivan Rakitic (74'), que acertou a trave do goleiro Jan Oblak.

Além da grande vitória, o Atléto de Madrid também comemorou o recorde de Diego Simeone como o técnico com mais jogos oficiais à frente do clube.

O argentino chegou a 613 partidas no comando da equipe e superou o espanhol Luis Aragonés (612).

"É difícil explicar as emoções. Não se pode traduzir em palavas o que estou sentindo por dentro", disse Simeone depois do duelo.

Com a derrota, o Sevilla fica na 15ª posição com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O técnico Jorge Sampaoli foi claramente superado por Simeoni no duelo tático entre os treinadores argentinos.

Nos demais jogos deste sábado, destaque para a vitória do Villarreal (6º) por 2 a 0 em sua visita ao Almería (17º), com gols de Gerard Moreno (76') e José Luis Morales (88').

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Cádiz 0 - 0

- Sábado:

Getafe - Girona 3 - 2

Almería - Villarreal 0 - 2

Mallorca - Elche 0 - 1

Atlético de Madrid - Sevilla 6 - 1

- Domingo:

(10h00) Valladolid - Espanyol

(12h15) Barcelona - Valencia

(14h30) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

(17h00) Betis - Real Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Osasuna - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 59 23 19 2 2 45 8 37

2. Real Madrid 52 23 16 4 3 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 19 19

4. Real Sociedad 44 24 13 5 6 32 23 9

5. Betis 40 23 12 4 7 32 25 7

6. Villarreal 37 24 11 4 9 28 23 5

7. Rayo Vallecano 34 23 9 7 7 29 25 4

8. Osasuna 33 23 9 6 8 22 23 -1

9. Athletic Bilbao 32 23 9 5 9 33 26 7

10. Mallorca 31 24 9 4 11 21 25 -4

11. Girona 30 24 8 6 10 38 38 0

12. Espanyol 27 23 6 9 8 29 34 -5

13. Celta Vigo 27 23 7 6 10 26 34 -8

14. Cádiz 26 24 6 8 10 18 35 -17

15. Getafe 25 24 6 7 11 23 32 -9

16. Sevilla 25 24 6 7 11 27 39 -12

17. Almería 25 24 7 4 13 28 42 -14

18. Valladolid 24 23 7 3 13 16 33 -17

19. Valencia 23 23 6 5 12 27 27 0

20. Elche 12 24 2 6 16 18 48 -30

